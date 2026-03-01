wechselnd bewölkt10°
Drei Tote nach Schüssen in Ausgehviertel in Austin

In einem Ausgehviertel in der texanischen Stadt Austin in den USA sind in der Nacht mindestens drei Menschen getötet worden. 14 weitere seien im Zusammenhang mit Schüssen in einer Bar verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei davon schwer.

Die Polizei sei gegen 2 Uhr morgens (Ortszeit) verständigt worden und habe am Tatort einen bewaffneten Mann angetroffen. Drei Polizisten hätten das Feuer auf ihn «erwidert» und den Verdächtigen getötet. «Das ist ein tragischer, tragischer Vorfall», sagte eine Polizistin.

Rettungskräfte seien in unter einer Minute nach dem Notruf am Tatort eingetroffen. Über den Hintergrund der Tat wurde zunächst nichts bekanntgegeben. Die Polizei und der Bürgermeister der Stadt kündigten weitere Pressekonferenzen in den kommenden Stunden an. (hkl/sda/dpa)

Mann auf Trumps Mar-a-Lago-Anwesen erschossen – das wissen wir bisher
