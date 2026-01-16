US-Präsident Trump will, dass Grönland US-amerikanisch wird. Bild: keystone

Trump droht Grönland-Verbündeten mit Zöllen

Sollten sie nicht die Übernahme Grönlands durch die USA unterstützen, könnten die Länder mit Strafzöllen belegt werden. Das sagte Trump am Freitag im Weissen Haus.

Mehr «International»

US-Präsident Trump erhöht den Druck weiter. Verbündete Grönlands könnten nun mit Strafzöllen belegt werden, sollten sie nicht sein Anliegen unterstützen. Das berichten US-Medien. «Ich könnte Zölle für Länder verhängen, wenn sie bei Grönland nicht mitziehen, weil wir Grönland brauchen, weil wir Grönland für die nationale Sicherheit brauchen», sagte er laut CNN im Weissen Haus. (vro)

Update folgt...