Trump will Kontrolle der USA über Grönland

Der designierte US-Präsident Donald Trump möchte Grönland den USA einverleiben.

«Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind», schrieb Trump am Sonntagabend (Ortszeit) auf der von ihm mitbegründeten Online-Plattform Truth Social.

Donald Trump bei seinem Auftritt am Sonntag. Bild: keystone

In dem Post auf Truth Social nannte Trump auch seinen neuen Botschafter für Dänemark: Ken Howery, Mitgründer des US-Zahlungsdienstleisters Paypal und Botschafter in Schweden während Trumps erster Amtszeit.

Trump wollte Grönland bereits zuvor kaufen

Aus Dänemark, zu dem die grösste Insel der Welt politisch gehört, kam zunächst keine Reaktion. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump vorgeschlagen, Grönland zu kaufen. Die Antwort aus Dänemark war damals deutlich: Nein, danke.

Grönland mit seinen rund 56 000 Einwohnern ist weitgehend autonom. Durch seine Lage in der Arktis, die Nähe zu Russland, wegen dort vermuteter Bodenschätze sowie eines wichtigen US-Militärstützpunktes ist die Insel nicht nur für die USA strategisch bedeutsam.

Interesse auch am Panama-Kanal

Bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Arizona hatte Trump am Sonntag auch damit gedroht, die Kontrolle über den Panama-Kanal zurückzufordern. Der Kanal verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Anfang des 20. Jahrhunderts bauten die USA den Bau das Grossprojekt und kontrollierten danach auch jahrzehntelang das Gebiet an beiden Ufern. Von 1979 an wurde die Kontrolle schrittweise an Panama übergeben, das den Kanal am 31. Dezember 1999 vollständig übernahm. (dab/sda/dpa)