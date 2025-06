Musk lässt «die grosse Bombe platzen»: Streit zwischen Trump und Musk eskaliert

Hintergrund zu den Epstein-Akten

Jeffrey Epstein war ein verurteilter Sexualstraftäter, der angeblich minderjährige Mädchen für zahlreiche berühmter Namen zum Sex vermittelte. Unzählige rechtsgerichtete Medienvertreter behaupten seit Jahren, dass die US-Regierung Geheimnisse im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein verbirgt. Epstein verfügte über ein weitreichendes Netzwerk und pflegte in der Vergangenheit Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten sowie einflussreichen Politikern. In Untersuchungshaft starb er offiziellen Angaben zufolge durch Suizid.



Epsteins Verbindungen zu Prominenten sowie sein Tod gaben Anlass zu zahlreichen Gerüchten und Verschwörungstheorien. Auch die Veröffentlichung einiger zugänglich gemachten Unterlagen löste vielfältige Spekulationen aus. In den Dokumenten wird auch US-Präsident Donald Trump erwähnt – allerdings ausschliesslich im Zusammenhang mit der Aussage einer Zeugin, die erklärte, niemals sexuellen Kontakt zu Trump gehabt zu haben.