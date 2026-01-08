bedeckt-1°
USA: Schüsse bei Trauerfeier in Utah

Schüsse bei Trauerfeier in Utah – Zwei Tote, sechs Verletzte

08.01.2026, 07:4908.01.2026, 07:49

Am Rande einer Trauerfeier in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah, Salt Lake City, sind zwei Menschen durch Schüsse getötet und mindestens sechs weitere verletzt worden. Drei der Verletzten schwebten nach Polizeiangaben in Lebensgefahr, bei drei weiteren war der Gesundheitszustand zunächst unklar.

Police respond to a fatal shooting in a parking lot of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City on Wednesday, Jan. 7, 2025. (Rio Giancarlo/The Deseret News via AP) Utah Shooti ...
Durch die Schüsse wurden mindestens zwei Personen getötet.Bild: keystone

Die Schüsse fielen am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Parkplatz einer Mormonenkirche, wo eine Beerdigung stattfand. Wie die Polizei Reportern vor Ort mitteilte, war es zuvor zu einem Streit gekommen. Unklar war zunächst, ob ein oder mehrere Täter beteiligt waren.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem oder den Verdächtigen ein. Bislang wurde niemand festgenommen. Die Bundespolizei FBI bot Unterstützung an, wie die Behörde auf X schrieb.

Bürgermeisterin Erin Mendenhall sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus. Die Tat hätte «niemals geschehen dürfen», schrieb sie auf X und betonte, dass es besonders erschütternd sei, dass die Schüsse «ausserhalb eines Gotteshauses während einer Trauerfeier» gefallen seien. (sda/dpa)

