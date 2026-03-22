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Hochzeit in den USA: Verletzte bei Einsturz von Holzboden

Holzboden stürzt während Hochzeit ein – mehrere Verletzte in den USA

22.03.2026, 14:3422.03.2026, 14:34

Schreck während einer Hochzeitszeremonie: In einer ländlichen Gegend im US-Bundesstaat New Hampshire ist der Holzfussboden eines Festsaals Behörden zufolge eingebrochen – zahlreiche Gäste fielen in den darunter liegenden Keller.

A photo provided by the New Hampshire State Fire Marshal&#039;s Office shows the buckled floor that collapsed Saturday, sending nearly 70 wedding guests into the basement of a building in Tamworth, N. ...
Der Boden des Gebäudes brach ein.Bild: keystone

Sechs Menschen hätten bei dem Vorfall am Samstag in dem Ort Tamworth nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten und seien in Spitäler gebracht worden, teilte die Feuerwehr des Bundesstaates mit. Nach Schätzung des Feuerwehrchefs Sean Toomey fielen oder rutschten etwa 70 Menschen ungefähr 8 Fuss (etwa 2,40 Meter) tief, wie er dem ABC-Tochtersender WMUR sagte. Seinen Worten zufolge hatte die Trauung gerade begonnen, als der Fussboden nachgab.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. In einer von Medien zitierten Mitteilung der Feuerwehr hiess es aber, dass Ermittler vermuten, das Gebäude sei mit mehr als 144 Menschen überfüllt gewesen. Die Hochzeitsgesellschaft befand sich dem Portal «In Depth NH» zufolge in einer Ahornzuckerhütte, die in einem Naturgebiet nahe dem Ort liegt und zusammen mit anderen Gebäuden für Feiern vermietet wird.

Firefighters work at a building in Tamworth, New Hampshire, where the floor collapsed during a wedding Saturday, March 21, 2026. State Fire Marshal&#039;s Office investigators believe a building was o ...
Das Gebäude, in dem die Hochzeitsgesellschaft gefeiert hatte.Bild: keystone

Tamworth ist ein Ort im Osten von New Hampshire, in einer Seenregion nahe den White Mountains und liegt nördlich von Concord, der Hauptstadt des Bundesstaates. (sda/dpa)

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