sonnig20°
DE | FR
burger
International
USA

Ben & Jerry's künftig ohne Jerry

Ben & Jerry's künftig ohne Jerry

18.09.2025, 13:1318.09.2025, 13:13

Die Glacemarke Ben & Jerry's verliert nach fast einem halben Jahrhundert einen ihrer Mitgründer. Jerry Greenfield gab seinen Rückzug bekannt – mit dem Vorwurf, der Eigentümerkonzern Unilever habe politische Aktivitäten unterbunden.

FILE - Jerry Greenfield, left, and Ben Cohen scoop ice cream cones during their 20th anniversary party at a scoop shop in Burlington, Vt., in this May 5, 1998 photo. (AP Photo/Toby Talbot, File) Ben & ...
Jerry Greenfield (links) und Ben Cohen.Bild: keystone

Greenfield und der zweite Mitgründer Ben Cohen hatten sich bei dem Verkauf an den Lebensmittelriesen im Jahr 2000 das Recht festschreiben lassen, für ihre Werte einzustehen. Beide blieben im Unternehmen – auch wenn sie das Geschäft nicht mehr steuerten.

«Zum Schweigen gebracht»

Über 20 Jahre lang habe man sich auch unter dem Dach von Unilever «für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrechte» eingesetzt, schrieb Greenfield. Jetzt sei Ben & Jerry's aber «zum Schweigen gebracht worden», aus Angst, die Mächtigen zu verärgern. Unter diesen Umständen könne er nicht mehr im Unternehmen bleiben. Zuletzt hatte es unter anderem Streit mit Unilever um die Entlassung des Chefs von Ben & Jerry's, David Stever, gegeben.

Der Mutterkonzern wies die Vorwürfe zurück. Man sei anderer Meinung und habe ein «konstruktives Gespräch» mit beiden Gründern gesucht, hiess es in einer Stellungnahme unter anderem beim «Wall Street Journal». Unilever will sein Eiskrem-Geschäft – inklusive Ben & Jerry's – bald in ein eigenständiges Unternehmen auslagern. Cohen und Greenfield hatte zuletzt Interesse bekundet, ihre Marke zurückzukaufen, doch Unilever betonte, sie stehe nicht zum Verkauf. (dab/sda/awp/dpa)

Mehr zum Thema Food:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
4
Du willst am Herd zum Fleisch-Profi werden? Dann befolge diese 7 Tipps
5
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
3 Polizisten in USA durch Schüsse getötet
Im US-Bundesstaat Pennsylvania sind fünf Polizisten angeschossen worden und drei an ihren Verletzungen gestorben.
Die zwei anderen befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte ein Vertreter der Polizei des Bundesstaates auf einer Pressekonferenz. Der Schütze wurde demnach von der Polizei erschossen. Mehr Informationen zu ihm und zum Hintergrund der Tat in North Codorus Township gab es zunächst nicht.
Zur Story