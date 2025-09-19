Stefan Raab zeigt sich von seiner grosszügigen Seite. bild: rtl / raab entertainment / willi weber

Stefan Raab will Jimmy Kimmel zu RTL locken – und bietet sein Gehalt an

Jimmy Kimmels Show bei ABC liegt auf unbestimmte Zeit auf Eis. Grund sind Äusserungen des Moderators zu Charlie Kirk. Kommt dem US-Entertainer nun Stefan Raab zur Hilfe?

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

Am Donnerstagabend verwandelte sich die «Stefan Raab Show» für 15 Minuten in ein ungewöhnliches TV-Special. Basketballstar Dennis Schröder übernahm kurzerhand das Kommando – samt Nippelbord, Cheerleadern und Raab als Studiogast.

Ganz zum Ende lenkte Raab das Thema auf Jimmy Kimmel, dessen Show in den USA erst einmal beendet ist. Der 58-Jährige unterbreitete seinem Kollegen ein grosszügiges Angebot.

Stefan Raab würde seine RTL-Show abgeben

Pünktlich um 20.15 Uhr kündigte Stefan Raab persönlich die neue Show an, die ganz im Zeichen des EM-Triumphs der deutschen Basketballnationalmannschaft stand. «Hier ist die Dennis Schröder Show!», verkündete er mit gewohntem Elan.

RTL untermalte die Sendung mit einer kuriosen Eilmeldung: Raab werde in der Sendung sein Gehalt verraten. Das geschah natürlich nicht, und doch ging es am Ende irgendwie um das Gehalt des Moderators.

In den letzten Minuten richtete Stefan Raab plötzlich das Wort an den abgesetzten US-Talkmaster Jimmy Kimmel, und zwar auf Englisch:

«I offer you to take over my show, whenever you want. And to make the decision easier, I offer you my salary.»

Heisst also: Kimmel darf nicht nur Raabs Show übernehmen, er könnte auch gleich Raabs Gehalt bekommen. Raab hat sogar schon ein neues Intro vorbereitet, das er direkt präsentiert.

Meint Raab das Angebot ernst?

Kimmel hatte in seiner Show geäussert, Donald Trumps Maga-Bewegung setze alles daran, aus der Ermordung des rechten Aktivisten Charlie Kirk Kapital zu schlagen. Dabei deutete er an, auch Kirks Mörder stamme aus dem Maga-Lager. Die Sender-Verantwortlichen reagierten prompt, jedoch gibt es viel Kritik an der Absetzung.

Dass Kimmel tatsächlich bei RTL landet, ist natürlich eher unrealistisch. Doch würde der US-Star Interesse zeigen, wäre Raab einer Kooperation vermutlich nicht abgeneigt – wobei das Angebot mit der Gehaltsabtretung sicherlich mit einem Augenzwinkern zu werten ist.

Tatsächlich geht es auch für Raab um einiges, nachdem seine letzte RTL-Show im linearen TV floppte. Ab kommendem Mittwoch startet der reguläre Run der «Stefan Raab Show». In dieser Woche geht das Format gleich fünfmal zur Primetime auf Sendung, jeweils aber nur für 15 Minuten.