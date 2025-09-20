Vielleicht bald wieder zu sehen: Jimmy Kimmel, hier im Gespräch mit dem US-Pornostar Stormy Daniels. Bild: AP/American Broadcasting Companies, Inc.

Jimmy Kimmel könnte auf den Bildschirm zurückkehren

Am Mittwoch wurde die Late Night Show von Jimmy Kimmel abrupt abgesetzt. Nun verhandelt der Entertainer mit Disney über eine Rückkehr.

Gibt es doch noch eine 23. Staffel? Kehrt Late Night Entertainer Jimmy Kimmel noch einmal zurück? Zumindest soll er mit Disney und ABC News in Verhandlungen stehen. Darüber berichtet das US-Medium Vanity Fair, das sich auf drei Personen beruft, die Kenntnis von den Verhandlungen haben sollen.

Die Sendung «Jimmy Kimmel Live» läuft seit 2003 auf dem privaten TV-Sender ABC News. Am Mittwoch war die Sendung abrupt abgesetzt worden. Zuvor hatte Kimmel in einem Stand-Up-Teil seiner Show suggeriert, der Attentäter von Charlie Kirk habe Verbindungen zur MAGA-Bewegung gehabt, sei also Donald Trump nahe gestanden.

Jimmy Kimmel gehört zu den profiliertesten Late-Night-Talkern der USA. Seine Show erreichte regelmässig ein Millionenpublikum. Zudem hostete Kimmel insgesamt viermal die Oscars.

Donald Trump zeigte sich zufrieden über die Absetzung von Jimmy Kimmel. Weder Disney noch ABC noch Kimmel selbst wollten sich gegenüber US-Medien zu einem möglichen Kompromiss und den Bedingungen dazu äussern.

