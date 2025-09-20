wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
International
USA

Jimmy Kimmel könnte auf den Bildschirm zurückkehren

This image released by ABC shows adult film star Stormy Daniels, left, laughs with host Jimmy Kimmel during an appearance on &quot;Jimmy Kimmel Live!&quot; Tuesday, Jan. 30, 2018, in Los Angeles. (Ran ...
Vielleicht bald wieder zu sehen: Jimmy Kimmel, hier im Gespräch mit dem US-Pornostar Stormy Daniels.Bild: AP/American Broadcasting Companies, Inc.

Jimmy Kimmel könnte auf den Bildschirm zurückkehren

Am Mittwoch wurde die Late Night Show von Jimmy Kimmel abrupt abgesetzt. Nun verhandelt der Entertainer mit Disney über eine Rückkehr.
20.09.2025, 21:5121.09.2025, 07:43

Gibt es doch noch eine 23. Staffel? Kehrt Late Night Entertainer Jimmy Kimmel noch einmal zurück? Zumindest soll er mit Disney und ABC News in Verhandlungen stehen. Darüber berichtet das US-Medium Vanity Fair, das sich auf drei Personen beruft, die Kenntnis von den Verhandlungen haben sollen.

Die Sendung «Jimmy Kimmel Live» läuft seit 2003 auf dem privaten TV-Sender ABC News. Am Mittwoch war die Sendung abrupt abgesetzt worden. Zuvor hatte Kimmel in einem Stand-Up-Teil seiner Show suggeriert, der Attentäter von Charlie Kirk habe Verbindungen zur MAGA-Bewegung gehabt, sei also Donald Trump nahe gestanden.

Jimmy Kimmel gehört zu den profiliertesten Late-Night-Talkern der USA. Seine Show erreichte regelmässig ein Millionenpublikum. Zudem hostete Kimmel insgesamt viermal die Oscars.

Donald Trump zeigte sich zufrieden über die Absetzung von Jimmy Kimmel. Weder Disney noch ABC noch Kimmel selbst wollten sich gegenüber US-Medien zu einem möglichen Kompromiss und den Bedingungen dazu äussern.

(her)

Diese Aussagen von Jimmy Kimmel führten zur Absetzung seiner Show

Video: watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
29 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Baruch de Spinoza
20.09.2025 22:31registriert Januar 2017
„Zuvor hatte Kimmel in einem Stand-Up-Teil seiner Show suggeriert, der Attentäter von Charlie Kirk habe Verbindungen zur MAGA-Bewegung gehabt,“ - er hatte offensichtlich Verbindungen zur MAGA-Bewegung via seine Familie.

Aber dass er Teil davon sei, hat Kimmel überhaupt nie behauptet. Er sagte: “….the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them….”. Damit meinte er, dass andere, eher konservative Eigenschaften des Täters, wie die religiöse Erziehung oder die faszination für Waffen von der MAGA-Bewegung ignoriert werden.
819
Melden
Zum Kommentar
avatar
Macca_the_Alpacca
20.09.2025 22:07registriert Oktober 2021
Mit denen würde ich nicht eine Sekunde über irgendwas verhandeln.

Da würde ich nach Kanada fahren, dort ein Studio mieten und die Sendung mit 1 Milliarden Watt Leistung in die USA ausstrahlen.
689
Melden
Zum Kommentar
avatar
Volare
20.09.2025 22:43registriert Februar 2016
Der Fernsehsender heisst ABC und nicht ABC News. Zweiteres ist die Nachrichtenabteilung und damit hat Jimmy Kimmels Show nichts zu tun. Nur Broadcast Networks unterstehen dem FCC. Das sind Fernsehsender, die ursprünglich über Antenne gesendet haben. Dazu gehört auch ABC. Somit braucht Kimmel nur den richtigen Fernsehsender zu finden, der schon ursprünglich als Kabel- oder Satelliten-TV gegründet wurden. Dort wird auch nichts gebiept.
460
Melden
Zum Kommentar
29
Meistgelesen
1
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Estland: Russland hat Luftraum kilometerweit verletzt +++ Selenskyj will Trump treffen
Meistkommentiert
1
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
2
«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo
3
AfD ist in Umfrage erstmals stärkste Partei in Deutschland
4
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
5
Trump kann Diktator nur schlecht – zum Glück
Meistgeteilt
1
Heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza+ Macron: Israel zerstört seinen Ruf
2
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
3
Historiker über Trumps Handelskrieg: «Europa muss kaltblütig bleiben»
4
Newsom erlässt strengere Regeln für Trumps «Geheimpolizei» +++ Tiktok-Deal vor Abschluss
5
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
So viel bezahlst du am Oktoberfest fürs Bier – und 8 weitere Wiesn-Infos
Bis zu sieben Millionen Menschen strömen bald wieder für gut zwei Wochen nach München auf die Theresienwiese. Mit unserem Guide kommst du sicher und einfach durchs Oktoberfest-Getümmel.
In diesem Jahr ist das Bier etwas teurer als 2024. Zwischen 14.50 Euro und 15.80 Euro kostet die Mass, also 15.25 Euro im Schnitt. Im vergangenen Jahr kostete es zwischen 13.60 Euro und 15.30 Euro, respektive 14.73 Euro im Schnitt. Weissbier ist 2025 noch etwas teurer, dieses gibt es in Kufflers Weinzelt, der Käfer Wiesn-Schänke und im Marstall. Die ersten beiden Festhallen verlangen dafür 17.80 Euro (2024: 17.40 Euro), im Marstall kostet es 17.20 Euro (2024: 17.20 Euro).
Zur Story