Hochnebel-1°
DE | FR
burger
International
USA

US-Aussenminister Rubio reist an die Münchner Sicherheitskonferenz

US-Aussenminister Rubio reist an die Münchner Sicherheitskonferenz

US-Aussenminister Marco Rubio hat seine bereits erwartete Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz nun auch offiziell angekündigt.
10.02.2026, 03:2310.02.2026, 03:23

Er werde für das Treffen von Freitag bis Sonntag in die bayerische Landeshauptstadt reisen, erklärte sein Ministerium. An dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik sollen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie rund 100 Aussen- und Verteidigungsminister teilnehmen.

Secretary of State Marco Rubio takes part in the Critical Minerals Ministerial meeting at the State Department, Wednesday, Feb. 4, 2026 in Washington. (AP Photo/Kevin Wolf) Marco Rubio
Marco Rubio reist nach München.Bild: keystone

Im Anschluss wird Aussenminister Rubio in Europa bleiben und in die Slowakei sowie nach Ungarn reisen (15. bis 16. Februar). In Bratislava wird sich Rubio nach Ministeriumsangaben mit Regierungsvertretern treffen, um gemeinsame Sicherheitsinteressen voranzutreiben. In Budapest gehe unter anderem um eine Energiepartnerschaft zwischen den USA und Ungarn. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Verhaftungswelle gegen Reformpolitiker im Iran
Einen Monat nach den Massenprotesten im Iran geht die Justiz gegen prominente Politiker des Reformlagers vor. Seit Sonntag sind zahlreiche Persönlichkeiten inhaftiert worden, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Der Machtapparat weitet damit das Vorgehen auch gegen Politiker aus, die eigentlich zum etablierten System gehören.
Zur Story