Trump-Regierungssprecherin Leavitt erwartet zweites Kind

White House press secretary Karoline Leavitt does a television interview at the White House, Tuesday, Dec. 16, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Karoline Leavitt
Die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, gibt ein Fernsehinterview im Weissen Haus.Bild: keystone

Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Die 28-Jährige postete auf ihrem Profil auf Instagram, dem 2,6 Millionen Leute folgen, ein Foto von sich mit einem Babybauch vor einem geschmückten Tannenbaum.

Darunter schrieb sie, dass im Mai 2026 die Geburt ihrer Tochter erwartet werde. Ihr Herz sei voller Dankbarkeit gegenüber Gott für den Segen der Mutterschaft, ergänzte die gläubige Christin.

Leavitt hat mit ihrem Ehemann bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin schrieb auch, sie sei US-Präsident Trump und Stabschefin Susie Wiles für ihre Unterstützung dankbar und dafür, dass sie im Weissen Haus ein familienfreundliches Umfeld förderten. (sda/dpa)

"Die gläubige Christin" die in ihrem Job tagtäglich ohne mit der Wimper zu zucken mehrfach gegen das achte Gebot verstösst. Das "Christentum" der MAGAgas ist ein sehr Spezielles... treffend beschrieben in Matthäus 23.
