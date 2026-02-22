Das letzte Langlauf-Rennen ist eine Premiere: Erstmals laufen die Frauen über 50 Kilometer, in der Vergangenheit mussten sie noch 30 Kilometer bewältigen. Im Zuge der Gleichberechtigung wurde die Distanz an jene der Männer angeglichen.
Olympiaticker
Hockey-Heldin Müller trägt die Schweizer Fahne +++ Start zum Fünfziger der Frauen
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am Sonntag geht es in den letzten von total 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Start zum Fünfziger der Frauen
Hockey-Heldin trägt Schweizer Fahne
Alina Müller wird an der Schlussfeier, an der lediglich 33 Athletinnen und Athleten teilnehmen werden, die Schweizer Fahne tragen. Die Eishockeyspielerin schoss im Bronzespiel gegen Schweden das Siegtor in der Verlängerung.
Die Eröffnungsfeier hatten die Schweizer Eishockeyanerinnen verpasst. Wegen eines Norovirus-Falls im Team musste die gesamte Equipe in Isolation. An der Eröffnungsfeier waren Fanny Smith und Nino Niederreiter die Schweizer Fahnenträger. (ram/sda)
Diplome für Hasler/Pasternack und Annen/Kora
Melanie Hasler und Nadja Pasternack schaffen den Vorstoss in die Medaillenränge am zweiten Tag des Zweierbob-Wettkampfs nicht mehr. Als Sechste sichern sie sich ein Olympia-Diplom - wie auch Debora Annen und Salomé Kora, die noch auf den 7. Platz klettern.
An der Spitze feierten die Deutschen einen Doppelsieg durch Laura Nolte/Deborah Levi und Lisa Buckwitz/Neele Schuten. Bronze ging an die Amerikanerinnen Kaillie Armbruster Humphries/Jasmine Jones. Nolte hatte schon 2022 in Peking triumphiert. (abu/sda)
Kanadas Stups-Curler holen Gold
Kanadas Curler jubeln über Olympiagold. Das Team von Skip Brad Jacobs bezwingt Grossbritannien im Final mit 9:6. Im neunten End leisteten sich die sonst so überzeugend spielenden Briten einige Fehler zu viel und Kanada zog mit einem Dreierhaus entscheidend davon.
Die Kanadier waren insbesondere zu Beginn des Curling-Turniers in den Schlagzeilen. In einem Vorrundenspiel warf Schwedens Oskar Eriksson dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein bei der Abgabe am Marmor zu berühren. Gemäss Regeln wäre das nicht erlaubt. Kennedy wiedersprach den Vorwürfen lauthals und auch unwirsch – obwohl TV-Bilder die Marmor-Berührung zeigten. (abu)
Schweizer Biathletinnen verfehlen Top 20
Die Französin Océane Michelon gewinnt zum Abschluss der Biathlon-Wettkämpfe den Massenstart über 12,5 km. Die 23-Jährige lief nach dem letzten Schiessen von Platz 4 an die Spitze. Silber ging an Landsfrau Julia Simon, Bronze an die überraschende Tereza Vobornikova aus Tschechien.
Amy Baserga hatte als Nummer 14 im Weltcup-Zwischenklassement einen Fixplatz im Feld der Top 30 auf sicher, Lea Meier qualifizierte sich über die Resultate in Antholz. Sie liefen auf die Ränge 21 (Baserga) und 24. (ram/sda)
Influencer stolziert als «Olympiasieger» durch Mailand
