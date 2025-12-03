Donald Trump beschimpft Somalier als «Müll»

Kürzlich kündigte Donald Trump an, die Aufenthaltsregeln für Somalier in den USA zu verschärfen. Nun legt der US-Präsident rhetorisch nach – auf fragwürdige Art und Weise.

US-Präsident Donald Trump hat Migranten aus Somalia für unerwünscht erklärt und als «Müll» bezeichnet. «Ihr Land stinkt, und wir wollen sie nicht in unserem Land», sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Washington. «Wir werden in die falsche Richtung gehen, wenn wir weiterhin Müll in unser Land aufnehmen», sagte er zur geplanten Verschärfung der Aufenthaltsregeln.

Bezeichnet Menschen als Müll: US-Präsident Donald Trump. Bild: keystone

Trump äusserte sich vor dem Hintergrund einer mutmasslichen Affäre um Sozialbetrug im US-Bundesstaat Minnesota. Die Ermittler werfen gebürtigen Somaliern vor, mehr als eine Milliarde Dollar (rund 860 Millionen Euro) für nicht existierende Sozialdienste abgezweigt zu haben.

«Schickt sie zurück, wo sie herkommen»

Trump hatte am Freitag (Ortszeit) den vorübergehenden Schutzstatus für Menschen aus Somalia in Minnesota «mit sofortiger Wirkung» für beendet erklärt. Er warf «somalischen Banden» vor, US-Bürgern Schaden zuzufügen. «Schickt sie zurück, wo sie herkommen. Es ist vorbei!», betonte Trump.

Der Schutzstatus TPS (Temporary Protected Status) bewahrt seine Inhaber vor Abschiebung und gibt ihnen eine Arbeitserlaubnis. Er wird Menschen gewährt, die etwa angesichts von Kriegen oder Naturkatastrophen bei einer Rückkehr in ihre Heimatländer gefährdet wären. Erstmals wurde er Somaliern in den USA 1991 gewährt.

In Minnesota im Mittleren Westen der USA lebt eine der grössten somalischen Bevölkerungsgruppen ausserhalb des ostafrikanischen Landes, das seit Jahrzehnten von Gewaltkonflikten erschüttert wird.

