Nebel
DE | FR
burger
International
USA

Donald Trump beschimpft Somalier als «Müll»

Donald Trump beschimpft Somalier als «Müll»

Kürzlich kündigte Donald Trump an, die Aufenthaltsregeln für Somalier in den USA zu verschärfen. Nun legt der US-Präsident rhetorisch nach – auf fragwürdige Art und Weise.
03.12.2025, 05:4903.12.2025, 05:49
Ein Artikel von
t-online

US-Präsident Donald Trump hat Migranten aus Somalia für unerwünscht erklärt und als «Müll» bezeichnet. «Ihr Land stinkt, und wir wollen sie nicht in unserem Land», sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Washington. «Wir werden in die falsche Richtung gehen, wenn wir weiterhin Müll in unser Land aufnehmen», sagte er zur geplanten Verschärfung der Aufenthaltsregeln.

epa12565739 US President Donald J Trump announces that Michael and Susan Dell have pledged a historic 6.25 billion US dollars to seed &#039;Trump accounts&#039; for kids, in the Roosevelt Room of the ...
Bezeichnet Menschen als Müll: US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

Trump äusserte sich vor dem Hintergrund einer mutmasslichen Affäre um Sozialbetrug im US-Bundesstaat Minnesota. Die Ermittler werfen gebürtigen Somaliern vor, mehr als eine Milliarde Dollar (rund 860 Millionen Euro) für nicht existierende Sozialdienste abgezweigt zu haben.

«Schickt sie zurück, wo sie herkommen»

Trump hatte am Freitag (Ortszeit) den vorübergehenden Schutzstatus für Menschen aus Somalia in Minnesota «mit sofortiger Wirkung» für beendet erklärt. Er warf «somalischen Banden» vor, US-Bürgern Schaden zuzufügen. «Schickt sie zurück, wo sie herkommen. Es ist vorbei!», betonte Trump.

Der Schutzstatus TPS (Temporary Protected Status) bewahrt seine Inhaber vor Abschiebung und gibt ihnen eine Arbeitserlaubnis. Er wird Menschen gewährt, die etwa angesichts von Kriegen oder Naturkatastrophen bei einer Rückkehr in ihre Heimatländer gefährdet wären. Erstmals wurde er Somaliern in den USA 1991 gewährt.

In Minnesota im Mittleren Westen der USA lebt eine der grössten somalischen Bevölkerungsgruppen ausserhalb des ostafrikanischen Landes, das seit Jahrzehnten von Gewaltkonflikten erschüttert wird.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur AFP
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trotz 5-Stunden-Gespräch: USA und Putin weiter uneinig – diese 6 Punkte sind bekannt
Über fünf Stunden haben die US-Unterhändler um Steve Witkoff und Jared Kushner mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Einig sei man sich aber weiterhin nicht.
Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem langen Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Präsident Wladimir Putin sprach mehr als fünf Stunden mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner.
Zur Story