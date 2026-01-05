wechselnd bewölkt-6°
DE | FR
burger
International
USA

Trump will auch Kolumbiens Präsident stürzen – und sich Grönland holen

«Ein kranker Mann»: Trump will auch Kolumbiens Präsident stürzen – und sich Grönland holen

Nach dem Angriff auf Venezuela hat US-Präsident Donald Trump unverhohlen auch Kolumbien gedroht. Auch Grönland nahm er erneut ins Visier.
05.01.2026, 06:0505.01.2026, 06:18

Der Republikaner sagte vor Journalisten, Kolumbien sei «sehr krank» und werde von einem «kranken Mann» regiert, der es liebe, «Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen». Das werde er «nicht mehr lange machen», sagte Trump – ohne ins Detail zu gehen, was er konkret damit meinte.

epa12627551 US President Donald J Trump returns to the White House in Washington, DC, USA, 04 January 2026. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Donald Trump scheint Gefallen daran zu finden, missliebige Staatsoberhäupter auszuschalten.Bild: keystone

Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro ist international einer der schärfsten und unverblümtesten Kritiker der aktuellen US-Regierung. Im vergangenen Herbst hielt er eine Rede vor den Vereinten Nationen, in der er Trump harsch kritisierte, unter anderem forderte er eine strafrechtliche Verfolgung für die damaligen Angriffe auf angebliche venezolanische Drogenboote. Zudem teilte er ein Video in den sozialen Medien, in dem er die «Nationen der Welt» aufrief, sich gemeinsam gegen die USA zu stellen. Die USA entzogen Petro daraufhin das Visum für die Vereinigten Staaten.

epa12617571 Colombian President Gustavo Petro speaks at a military promotion ceremony in Bogota, Colombia, 29 December 2025. The Colombian government announced a 23.7 percent increase in the minimum w ...
Gustavo Petro ist ein scharfer Kritiker der USA unter Trump.Bild: keystone

Trump hat Petro in der Folge mehrfach heftig kritisiert, nannte ihn bei seiner Pressekonferenz auf dem Flug nach Washington aber nicht namentlich. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, sagte Trump:

«Das klingt für mich gut.»

Auch Mexiko, Grönland und Kuba hat Trump auf die ein oder andere Weise im Visier. Er erneuerte die Ambitionen der USA bezüglich Grönland mit der Begründung, dass dieses für die «nationale Sicherheit wichtig» sei. Die Äusserungen stiessen in Grönland und den Ländern Skandinaviens sowie Finnland auf deutliche Kritik. Mehr dazu liest du hier:

Trump erneuert nach Venezuela-Angriff Grönland-Ambitionen – scharfe Kritik aus Europa

Mexiko warf er erneut vor, nicht genug gegen den dortigen Drogenexport Richtung USA zu unternehmen. Sollte sich dies nicht ändern, werde man ebenfalls «etwas tun müssen». Trump hat Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum schon mehrfach angeboten, US-Truppen zum Kampf gegen den Drogenhandel zu entsenden. Sheinbaum hatte dies stets deutlich abgelehnt. Trump sprach nun erneut darüber und er erklärte, Sheinbaum habe «ein bisschen Angst».

Nach Kuba hingegen will der US-Präsident keine Truppen entsenden. Wie zuvor bereits geäuassert, erklärte er, dass das Land «von selbst fallen» werde. Er glaube nicht, dass man dafür «irgendwelche Massnahmen ergreifen» müsse.

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Ihm soll in New York wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden. Kolumbien ist ein Nachbarstaat von Venezuela in Südamerika und gilt als wichtiger Produktionsstandort für Kokain. (sda/dpa/con)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Der echte und einzige Bambusbjörn
05.01.2026 06:18registriert November 2025
Und weiter geht Trumps World Domination Tour und viel zu viele Politiker kriechen entweder vor lauter Angst vor ihm oder bewundern ihn, weil sie das selbe wollen. 🤮
460
Melden
Zum Kommentar
avatar
Kommentar*innen
05.01.2026 06:31registriert Juni 2018
Dem Diktator Maduro wird wohl kaum einer nachtrauern. Ich auch nicht.
Doch das politische Zeichen, was Trump setzt, ist fatal: Internationales Recht gilt nicht mehr. Verträge auch nicht. Es gilt nun das Recht des Stärkeren. Das ist dermassen beängstigend 🤯. Was kommt als Nächstes…? Achso, nun Kolumbien, Grönland, Mexiko wird auch gedroht. Unerträglich!
350
Melden
Zum Kommentar
avatar
ELMatador
05.01.2026 06:35registriert Februar 2020
Ich habe das Gefühl, dass der Fall in Venezuela dazu führt, dass sich Trump bestärkt fühlt und nun weitere 2-3 Spezialoperationen führen wird.

Dass ist alles andere als ok und es braucht internationalen Gegendruck.
290
Melden
Zum Kommentar
8
Lettland meldet Beschädigung an Kabel in der Ostsee
Erneut ist ein Unterseekabel in der Ostsee beschädigt worden – diesmal vor Lettland. «In der Ostsee nahe Liepaja wurde ein Schaden an einem Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens entdeckt», teilte Ministerpräsidentin Evika Silina auf der Plattform X mit. Nach Angaben der lettischen Polizei handelt es sich bei dem mutmasslichen Verursacher des Schadens um ein Schiff. Die genauen Umstände des Vorfalls, der sich am 2. Januar in lettischen Hoheitsgewässern ereignet habe, seien noch unklar.
Zur Story