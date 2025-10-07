Physik-Nobelpreis geht an drei Quantenphysiker

Ein Quantenphysiker-Trio aus den USA erhält den diesjährigen Physik-Nobelpreis. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften soeben bekannt.

stephanie schnydrig / chmedia

John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis wurden ausgezeichnet für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Energiequantisierung in einem elektrischen Stromkreis.

Am 10. Dezember werden die Gewinner offiziell ausgezeichnet. Sie erhalten dann das Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (rund 930'000 Franken), eine Urkunde und die Nobelpreismedaille mit dem eingravierten Namen des Preisträgers.

Der Nobelpreis für Physik wird seit 1901 jährlich vergeben. Seither ging er achtmal in die Schweiz. Das letzte Mal 2019: Die Astrophysiker Didier Queloz und Michel Mayor wurden geehrt, weil sie den ersten Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckt hatten.

