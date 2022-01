Brücke in Pittsburgh stürzt ein – als Biden sein Infrastruktur-Programm vorstellen will

Am frühen Freitagmorgen ist mitten in der Stadt Pittsburgh eine Brücke eingestürzt. Bisher wurde keine Opfer gemeldet. Die Rettungskräfte waren jedoch mit einem grossen Aufgebot vor Ort.

Um 6.50 Uhr sei es bei Forbes und Braddock Avenue zum Einsturz gekommen, schreibt die Washington Post.

Auf einem Bild der Einsturzstelle sind Fahrzeuge auf der eingestürzten Brücke zu sehen.

Die Behörden berichten von einem starken Gas-Geruch in der Umgebung und warnen die Bevölkerung davor, sich in die Nähe der Unglücksstelle zu begeben. «Wenn irgendwie möglich, kommen sie nicht in diese Gegend», hiess es.

Genau heute wollte eigentlich US-Präsident Joe Biden die Stadt besuchen - ironischerweise um über sein Infrastruktur-Programm zu sprechen. Dieses hatte er letztes Jahr durch den Kongress gebracht und so Milliarden-Investitionen in das teils marode Strassen- und Brückennetz des Landes zu investieren.

Inwiefern Bidens Tagespläne jetzt durchkreuzt wurden, ist nicht bekannt. Jedenfall dürften die Ereignisse seinen Standpunkt weiter untermauert haben. (aeg)