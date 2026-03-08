«Will & Grace»-Star Corey Parker nach schwerer Krankheit gestorben

Corey Parker war lange in der US-Filmbranche präsent, spielte unter anderem in «Will & Grace» mit. Nun ist der Schauspieler im Alter von 60 Jahren gestorben.

Dinah Rachko / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Trauer um Corey Parker. Der US-Schauspieler war während seiner Karriere in zahlreichen Produktionen wie «Die besten Jahre» oder «Ein Hauch von Himmel» zu sehen. Zu den bekanntesten zählen die Erfolgsserie «Will & Grace» und der Film «9½ Wochen». Jetzt nehmen Fans Abschied.

Corey Parker im Jahr 1989. Bild: www.imago-images.de

Wie seine Tante Emily Parker dem US-Nachrichtenportal «TMZ» bestätigte, ist Parker am Donnerstag in Memphis im Bundesstaat Tennessee im Alter von 60 Jahren gestorben. Der TV-Star war an Krebs erkrankt. Um welche Form von Krebs es sich handelte, nannte Emily Parker nicht.

Die Erkrankung wurde laut einer «GoFundMe»-Kampagne im Zusammenhang mit einer Hüftoperation entdeckt. Dabei wurde bei Parker ein metastasiertes Adenokarzinom im Stadium 4 diagnostiziert, ein bösartiger Tumor aus Drüsengewebe.

Parker arbeitete über viele Jahre in Film- und Fernsehproduktionen. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle im Horrorfilm «Friday the 13th Part V: A New Beginning». Darin spielte er in den 1980er-Jahren die Figur Pete. Kurz darauf übernahm er auch eine kleinere Rolle in dem Liebesdrama «9½ Wochen» mit Kim Basinger.

Corey Parker war unter anderem in «Will & Grace» zu sehen. Bild: www.imago-images.de

Er spielte mit heutigen Hollywood-Grössen

Grössere Aufmerksamkeit erhielt der Schauspieler Anfang der 1990er-Jahre im Fernsehen. 1992 übernahm Parker eine Hauptrolle in der Sitcom «Flying Blind». In der Serie spielte er Neil Barash, einen schüchternen Hochschulabsolventen, der eine Beziehung mit der unkonventionellen Alicia beginnt, dargestellt von Téa Leoni. Während der einzigen Staffel traten auch die heute namhaften Schauspieler Lisa Kudrow, Peter Boyle, Andy Dick und Noah Emmerich in der Serie auf.

In der Sitcom «Will & Grace» verkörperte Parker in fünf Episoden die Figur Josh, einen der Partner von Grace. Später arbeitete er in der Filmbranche auch hinter der Kamera und war als Schauspielcoach tätig. Das Schauspielstudio BGB Studios, bei dem Parker als «Master Teacher» tätig war, gedachte seiner nach seinem Tod mit einem Instagram-Post. Darin heisst es unter anderem: «Corey Parker hat uns, diese Erde, diese Realität verlassen, um endlich Ruhe zu finden.» Auch seine Schwester Noelle wird in dem Beitrag zitiert: «Ich glaube, er hat diese Welt schwerelos, in Frieden und umgeben von Liebe verlassen.»