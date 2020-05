International

10 Videos zeigen das Ausmass der Proteste gegen Polizeigewalt in den USA



Die USA kommen nicht zur Ruhe. Im ganzen Land gibt es weiter Proteste nach dem Tod von George Floyd. Der Afroamerikaner war am Montag bei einem Polizeieinsatz gestorben. Ein Polizist hatte Floyd sein Knie minutenlang in den Nacken gedrückt, obwohl diese mehrmals angab, keine Luft mehr zu bekommen. Ein Video des Polizeieinsatzes sorgte landesweit für Entsetzen.

Teile der USA wirkten am Samstagabend wie Kriegsgebiete. So wurden alle grossen Einfallsstrassen nach Minneapolis am Samstagabend geschlossen, Militärhubschrauber flogen über der Stadt, die sich auf weitere Unruhen mit Brandstiftungen und Plünderungen vorbereitete. Auch in anderen US-Grossstädten kam es zu gewaltsamen Szenen.

Zehntausende Menschen gingen von Seattle bis New York auf die Strassen. In New York, Atlanta und vor dem Weissen Haus in Washington brannten Autos. In Los Angeles ging die Polizei mit Gummigeschossen und Schlagstöcken gegen Demonstranten vor, die einen Streifenwagen in Brand gesetzt hatten. Zwei Dutzend Städten verhängten Ausgangssperren, darunter Los Angeles, Chicago und Atlanta. Mindestens acht Bundesstaaten forderten Unterstützung durch die Nationalgarde an.

Experte Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Aussenpolitik an der Universität zu Köln, erklärte gegenüber watson, warum die Proteste teilweise so heftig ausfallen. Eine ganze Nation habe live miterlebt, wie ein Polizeibeamter auf offener Strasse einen Menschen umgebracht habe. «Man muss kein Staatsanwalt sein, um zu sehen, dass hier jemand umgebracht wurde. Das ist in dieser Brutalität, in dieser Selbstverständlichkeit des Missbrauchs von Macht durch die Polizei selten so klar sichtbar gewesen.» Einer der beteiligten Polizisten wurde inzwischen wegen Totschlag und fahrlässiger Tötung angeklagt.

In Videos, die in den sozialen Medien geteilt werden, wird das ganze Ausmass der Proteste sichtbar, die keineswegs alle in Ausschreitungen oder gar Plünderungen enden.

Denver, Texas

today in denver. protestors laid on their stomachs with their hands behind their backs for 9 minutes while screaming “I CANT BREATHE”. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/g0tMjlxlQK — jenna (@bizzlebIazed) May 30, 2020

Minneapolis, Minnesota

Peaceful protest in Minneapolis. Share this. Post this. It’s not exciting, it’s not shocking, but it is POWERFUL. pic.twitter.com/tOIjXrPyJJ — Bi Nguyen “killer bee” (@killerbeemma) May 31, 2020

Chicago, Illinois

Holy moly.



A sea of protesters filled the streets of Chicago for George Floyd today.



Yet these massive peaceful protests rarely make it to mainstream media.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/SjSHITpEud — Sarah Abdallah (@sahouraxo) May 31, 2020

Washington, D.C.

New York City

"It's not a scene from the movie 'Joker'... it's New York just a few minutes ago. #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/59cWAmttxF — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) May 31, 2020

Los Angeles, Kalifornien

New York City

Das Vorgehen der Polizei ist oft sehr brutal. In Aufnahmen aus New York sieht es aus, als ob Polizeiautos in die Menge von Demonstranten fuhren: What is the polices objective? To harm, bully, and harass everyone including women, old men and the media to show they’re not racist? #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/xS4gDIWtiz — Sersi (@Sersi_M) May 31, 2020

New York City

Cops keep charging and pepper spraying and arresting people pic.twitter.com/7yt4nwZh2o — Christopher Mathias (@letsgomathias) May 31, 2020

Denver, Texas

Cops responding with A LOT of tear gas. pic.twitter.com/GXYE0JfvHZ — Saja Hindi (@BySajaHindi) May 31, 2020

Minneapolis, Minnesota

Die Sicherheitskräfte stossen teilweise auf erbitterten Widerstand: When the lady in red saw U.S. security forces attacking black protesters, she jumped into action and got in-between them. Be the lady in red. #ICantBreathe #Minneapolisprotests #JusticeForGeorgeFloyd #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/6QLIOmFkl7 — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

(om)

