Mehr schlafen, weniger arbeiten: Biden will wegen Müdigkeit Abendtermine beschränken

Bereits zuvor hatten US-Medien berichtet, dass Biden vor allem am Abend häufig nicht mehr besonders fit sei und bei solchen Terminen die Gefahr für Versprecher bestehe. Biden hatte vor einer Woche bei dem abendlichen TV-Duell gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump einen desaströsen Auftritt hingelegt. Der Demokrat versprach sich mehrfach und verlor den Faden. Nach dem Auftritt entbrannte in den USA eine Debatte darüber, ob Biden wirklich der richtige Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl im November ist. (sda/dpa)

US-Präsident Joe Biden will Medienberichten zufolge künftig seine Abendtermine beschränken. Die «New York Times» und der US-Sender CNN berichteten unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, dass Biden dies am Mittwoch bei einem Treffen mit demokratischen Gouverneurinnen und Gouverneuren angekündigt habe.

Giorgia Meloni hat Probleme mit ihren «Baby-Faschos»

In der Jugendorganisation von Giorgia Melonis Partei Fratelli d'Italia feiern Mussolini-Begeisterung, Rassismus und Nazi-Sympathien Urständ. Die Regierungschefin kommt zunehmend unter Druck.

Dass es in der Gioventù Nazionale von Rechtsextremisten nur so wimmelt, ist in Italien seit Jahren ein offenes Geheimnis. Nun hat aber das Online-Newsportal «fanpage.it» mit einer Undercover-Recherche das ganze Ausmass einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.