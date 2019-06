International

USA

Chapatte zum Ende der politischen Karikaturen bei der New York Times



Bild: KEYSTONE

Das sagt Karikaturist Chappatte zum Ende der politischen Karikaturen bei der NYTimes

Der Schweizer Patrick Chappatte ist bekannt für seine zuweilen provokativen Karikaturen. Chapaptte publiziert seine Werke neben Tages-Anzeiger, Spiegel und NZZ am Sonntag auch in der New York Times. Doch damit ist nun Schluss – die Times publiziert ab Juli 2019 keine politischen Karikaturen mehr.

Bild: KEYSTONE

Stein des Anstosses: Ein Cartoon, der den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als Blindenhund mit Davidstern am Halsband zeigt, geführt wird der Hund von einem blinden Donald Trump mit Kippa. Die Karikatur, die im April erschien, löste einen weltweiten Shitstorm aus und zwang die New York Times zu einer Entschuldigung. Darin schrieb die amerikanische Zeitung, dass ein solches Bild gefährlich sei, «besonders in Zeiten, in denen Antisemitismus weltweit auf dem Vormarsch ist.»

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) 27. April 2019

Auf seiner Website äussert sich der Schweizer Karikaturist zur Entscheidung der New York Times. «Ich lege meinen Stift mit einem Seufzer nieder: Das ist eine Menge Arbeit, die von einem einzigen Cartoon – nicht einmal meinem eigenen – rückgängig gemacht wird.» Der Netanjahu-Cartoon hätte nicht gedruckt werden dürfen, so Chappatte weiter.

LE NEW YORK TIMES RENONCE AU DESSIN DE PRESSE après le scandale autour d'une caricature de Netanyahou par un dessinateur portugais, fin avril. Pour moi, c’est la fin d'une aventure commencée il y a 20 ans. Mais l'enjeu est bien plus important. LIRE ICI: https://t.co/GyYe0ARjnl pic.twitter.com/WRFT501wpa — Dessins de Chappatte (@chappatte) 10. Juni 2019

Chappatte kritisiert die aktuelle Situation in den sozialen Netzwerken. «Wir leben in einer Welt, in der sich moralinsaure Mobs auf Social Media versammeln, wie ein Sturm aufsteigen und sich dann mit einem überwältigenden Knall auf die Redaktionen ergiessen», erklärt Chappatte.

«Politische Karikaturen wurden mit der Demokratie geboren. Und sie werden angegriffen, wenn auch die Freiheit in Gefahr ist.»

Redaktionen und Verlage seien aufgrund der Diskussionen auf Twitter sofort gezwungen, Gegenmassnahmen zu treffen. Und liessen so keinen Raum für sinnvolle Diskussionen mehr. «Politische Karikaturen wurden mit der Demokratie geboren. Und sie werden angegriffen, wenn auch die Freiheit in Gefahr ist.»

Doch der 52-jährige Karikaturist gibt nicht auf. Gegen Ende seines Blogbeitrags schlägt er versöhnlichere Töne an. Er bleibe positiv, so der Schweizer. «In einer Welt mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne war die Macht der Bilder noch nie so gross», so Chappatte. «In der verrückten Welt, in der wir leben, ist die Kunst des visuellen Kommentars mehr gefragt, denn je. Und auch der Humor.»

Die besten Karikaturen zum Trump-Kim-Gipfel

(ohe)

Der Protest der Karikaturisten Das war das Jahr 2017 in Karikaturen Das könnte dich auch interessieren: «Das stimmt einfach nicht» – Martullo-Blocher wird in der «Arena» vorgeführt Link zum Artikel Nach Handy-Terror: Betroffene Mutter rechnet mit SVP-Glarner ab – und wie Link zum Artikel Trump setzte Kopfgeld auf unschuldige Schwarze aus – jetzt melden sie sich zu Wort Link zum Artikel 9 spannende Geisterstädte und ihre Geschichten Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter