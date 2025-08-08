setzt seine Fussball-Karriere wie angekündigt in Nordamerika fort. Der langjährige Profi der Bayern wechselt nach Kanada zu den. Dies gaben der Klub aus der Major League Soccer und der Spieler am Mittwoch bekannt.Müllers Vertrag beim deutschen Rekordmeister war diesen Sommer ausgelaufen und nicht verlängert worden. Der Weltmeister von 2014 spielte seit der Jugend ununterbrochen für die Münchner und holte mit dem Klub unter anderem zweimal die Champions League und 13 Mal die Meisterschaft.In Vancouver erhält der 35-jährige Müller einen. Für die Whitecaps spielten einst auch der ehemalige FCZ-Stürmer Eric Hassli sowie die Schweizer Scott Sutter, Davide Chiumiento und Alain Rochat. (sda)