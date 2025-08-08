Im Buhlen um Benjamin Sesko hat sich Manchester United gegen Newcastle durchgesetzt. Der Stürmer soll sich für einen Wechsel aus Leipzig zu den Red Devils entschieden haben. Auch die Klubs seien sich einig, heisst es. Sesko soll in Manchester bis 2030 unterschreiben – im Gespräch ist eine Ablöse von rund 85 Millionen Euro. (ram)
Benjamin Sesko 🇸🇮
Alter: 22 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 70 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists
Quelle: Sky | Fabrizio Romano
