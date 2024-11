Washington ruft Nationalgarde wegen potenzieller Unruhen auf den Plan

Mehr «International»

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Washington hat die Nationalgarde aufgrund potenzieller Unruhen im Zusammenhang mit den Wahlen in Alarmbereitschaft versetzt.

Anhängerinnen und Anhänger von Kamala Harris während einer Rede in Washington, D.C., 29. Oktober 2024. Bild: keystone

Diese «rein vorsorgliche Massnahme» erfolgt als Reaktion auf landesweite Warnungen des US-Heimatschutzministeriums vor Bedrohungen der Wahlinfrastruktur und auf einen absichtlich gelegten Brand, der am Montag in Vancouver Hunderte von Stimmzetteln in einer Wahlurne beschädigte und zerstörte.

«Unser Staat verlässt sich auf diese erfahrenen Kräfte, um entscheidende Unterstützung für den Schutz der öffentlichen Gesundheit, Sicherheit und des Wohlergehens zu leisten», teilt der Gouverneur mit. Dazu gehöre auch der Schutz wichtiger Infrastrukturen, die für die Durchführung freier und fairer Wahlen notwendig sind, sowie die Reaktion auf mögliche Unruhen im Zusammenhang mit der Wahl 2024. (cst)