Russland wirft USA vor, die Ukraine-Krise eskalieren zu lassen

USA entsendet 2000 Soldaten nach Osteuropa –Russland droht

Der Kreml hat den USA vorgeworfen, die Lage inmitten des Ukraine-Konflikts eskalieren zu lassen.

Zuvor hatte das US-Verteidigungsministerium angekündigt, etwa 2000 Soldaten nach Europa zu schicken – 300 von ihnen nach Deutschland. 1700 Kräfte sollen nach Polen verlegt werden. Aus der Bundesrepublik würden wiederum 1000 amerikanische Soldaten nach Rumänien verlegt.

US-Präsident Joe Biden beantwortet Fragen zur Entsendung von US-Streitkräften nach Osteuropa, 02. Febraur 2022. Bild: keystone

«Wir fordern unsere amerikanischen Partner auf, die Spannungen auf dem europäischen Kontinent nicht weiter zu verschärfen», sagte Kremel-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Moskau werde Massnahmen ergreifen, «um seine eigene Sicherheit und seine eigenen Interessen zu gewährleisten», ergänzte er. Detail zu diesen Massnahmen nannte er nicht.

Russland kritisiert, dass seine Angebote zu Gesprächen über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa von den USA und ihren Verbündeten in der Nato mit der Stationierung weiterer Soldaten in Osteuropa und mit Waffenlieferungen an die Ukraine beantwortet werden.

Ein Konvoi russischer Panzer auf der Krim, 18. Januar 2022. Russland hat schätzungsweise 100'000 Soldaten mit Panzern und anderen schweren Waffen in der Nähe der Ukraine zusammengezogen. Bild: keystone

Angesichts westlicher Berichte über einen Aufmarsch von mehr als 100'000 russischen Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

(yam/sda/dpa)