Kapitol-Legende Mitch McConnell hört auf

Zuvor hatte McConnell den Widerstand gegen mehrere grundlegende Vorstösse Obamas organisiert. Gescheitert war McConnell allerdings an der Seite seiner republikanischen Senatskollegen bei dem Versuch, Bill Clinton aus dem Amt zu befördern. McConnell gilt seit Jahrzehnten als einer der entscheidenden Strippenzieher im Kapitol, dem kein parlamentarischer Winkelzug fremd war.

Der Supreme-Court hat im Zweifel – ähnlich einem Verfassungsgericht – das letzte Wort bei grundlegenden politischen Entscheidungen. Trump konnte die Besetzung der Richterbank anschliessend in seinem Sinne beeinflussen.

McConnell sitzt seit 1985 im Senat, wurde in Kentucky siebenmal gewählt. Mit Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden erlebte er die Amtszeiten von sieben US-Präsidenten auf dem Capitol Hill hautnah mit.

In Washington endet eine der grössten Karrieren der vergangenen Jahrzehnte in der US-Politik: Mitch McConnell, konservativer US-Senator aus Kentucky, hat an seinem 83. Geburtstag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Bei den Senatswahlen 2026 werde er nicht mehr antreten.

