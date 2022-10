Das von der evangelisch-methodistischen Kirche geführte Krankenhaus in Dallas teilte mit, es sei «untröstlich» über den Verlust zweier geliebter Teammitglieder. «Wir sind dankbar für die Unterstützung der Gemeinschaft in dieser schweren Zeit.»

Die Tat habe sich am Samstagvormittag (Ortszeit) in der Nähe des Kreisssaales ereignet, teilte der Bezirksrichter Clay Jenkins mit. Der Schütze sei anschliessend von der Polizei angeschossen und festgenommen worden.

Mann erschiesst zwei Mitarbeiter in einem Spital in Texas

Picdump #7 – Another Mittwoch, another Picdump

Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

Eklat am KP-Parteitag in Peking: Ex-Staatschef Hu wird aus Saal entfernt

Der ehemalige Staats- und KP-Chef Hu Jintao wird vor laufenden Kameras von Saalordnern am Arm gefasst und anscheinend gegen seinen Willen aus der Parteihalle gebracht. Xi Jinping festigt derweil seine Macht.

Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat Xi Jinping den Weg für eine historische dritte Amtszeit als Parteichef geebnet. Zum Abschluss des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages am Samstag in Peking verankerten die rund 2300 Delegierten seine Ideologie und dauerhafte Führungsrolle tief in der Parteiverfassung. In einem Personalwechsel im Zentralkomitee traten Regierungschef Li Keqiang und Parlamentschef Li Zhanshu den Rückzug an. Mit dem mächtigen Ständigen Ausschuss wird Xi Jinping am Sonntag seine neue Führungsmannschaft mit möglichen Nachfolgern vorstellen.