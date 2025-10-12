wechselnd bewölkt13°
Prostatakrebs: Ex-Präsident Biden bekommt Strahlentherapie

Der frühere US-Präsident Joe Biden unterzieht sich im Kampf gegen den Prostatakrebs einer Strahlentherapie. Beraterin Kelly Scully aus Bidens Büro bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: «Als Teil der Behandlung von Prostatakrebs unterzieht sich Präsident Biden derzeit einer Strahlentherapie und einer Hormonbehandlung.» Zuvor hatten US-Medien darüber berichtet.

Der 82 Jahre alte Amtsvorgänger von Donald Trump hatte im Mai seine Krebserkrankung bekanntgemacht. Laut den früheren Angaben seines Büros handelt es sich um eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Krankheit.

Biden war im Januar aus dem Amt geschieden – als bis dahin ältester Präsident in der Geschichte der USA. Ursprünglich hatte er bei der Wahl 2024 erneut für die Demokraten antreten wollen. Im Wahljahr hatten Aussetzer und Patzer Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Verfassung aufkommen lassen. Die Diskussion über seinen Zustand veranlasste Biden schliesslich zum Rückzug aus dem Rennen. Stattdessen kandidierte seine Vizepräsidentin Kamala Harris, die die Wahl gegen den Republikaner Donald Trump verlor. (sda/dpa)

