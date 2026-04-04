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Alcatraz wieder als Gefängnis ausbauen: Trump beantragt Geld

Alcatraz wieder als Gefängnis ausbauen: Trump beantragt Geld

04.04.2026, 07:0204.04.2026, 10:59

US-Präsident Donald Trump will im Haushalt 2027 Mittel für eine Wiederinbetriebnahme des berüchtigten Gefängnisses Alcatraz einplanen. Für die Projektplanung sollen 152 Millionen Dollar (rund 132 Millionen Euro) bereitgestellt werden, wie aus einem vom Weissen Haus veröffentlichten Etatentwurf hervorgeht. Alcatraz solle in eine hochmoderne Haftanstalt umgebaut werden, heisst es darin. Der Budgetplan der Regierung wird dem US-Parlament vorgelegt, das letztlich entscheidet.

epaselect epa12098191 A view of Alcatraz Island, part of the Golden Gate National Recreation Area under the U.S. National Park Service, in San Francisco, California, USA, 13 May 2025. Alcatraz, known ...
Alcatraz war von 1934 bis 1963 in Betrieb. Es galt als eines der härtesten Gefängnisse der USA und beherbergte berüchtigte Kriminelle wie Al Capone. Bild: keystone

Von 1934 bis 1963 war Alcatraz auf einer Insel in der Bucht von San Francisco das am meisten gefürchtete Gefängnis der USA. Die Felseninsel «The Rock» galt als ausbruchsicher – und als Verbannungsort für die «Schlimmsten der Schlimmsten». Dazu zählte unter anderem die Gangster-Legende Al Capone.

Grund für die Schliessung 1963 waren unter anderem die hohen Betriebskosten. Wasser und Verpflegung mussten per Boot auf die Insel gebracht werden. In der rauen Seeluft verfielen die alten Gebäude zunehmend.

1972 wurde Alcatraz für Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht. Heute ist das ehemalige Gefängnis ein beliebtes Touristenziel. Die Insel steht als Museum und als Brutstätte für viele Vögel unter Denkmal- und Naturschutz.

Trump: Alcatraz als Symbol für Recht und Ordnung

Trump hatte im Mai vergangenen Jahres davon gesprochen, Alcatraz wieder in Betrieb zu nehmen, um dort Schwerverbrecher wegzusperren. Der Republikaner erklärte, er weise die zuständigen Behörden an, ein «vergrössertes und umgebautes Alcatraz wiederzueröffnen, um Amerikas skrupelloseste und gewalttätigste Straftäter unterzubringen». Alcatraz solle als Symbol für Recht und Ordnung dienen. Details für das ambitionierte Vorhaben nannte er nicht.

Experten gehen von Baukosten in Höhe von bis zu zwei Milliarden Dollar aus, um die verfallene Anlage zu sanieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Nach Angaben der Behörde, die für Bundesgefängnisse zuständig ist, waren im Alcatraz-Gefängnis über die Jahre durchschnittlich immer nur etwa 260 bis 275 Insassen untergebracht. Die Haftanstalt hat demnach nie ihre volle Kapazität von 336 Häftlingen erreicht – dort waren weniger als ein Prozent aller Bundesgefangenen inhaftiert. (sda/dpa)

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78 Kommentare
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Garp
04.04.2026 07:19registriert August 2018
Er soll da mit seiner ganzen Entourage einziehen.
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Cpt. Jeppesen
04.04.2026 07:37registriert Juni 2018
Wenn sich die USA beeilen, kann Trump dort noch einziehen. Für ihn und seine oberste Entourage braucht es keine > 260 Zimmer. 1 Zimmer pro Person und maximal 10 Gefangene. Die Besucherströme können ja bleiben, dann können die Touristen den besten Präsidenten aller Zeiten auf seiner eigenen Insel angaffen.
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Lienat
04.04.2026 08:09registriert November 2017
Alles, aber wirklich alles was Trump tut, ist egoistisch motiviert. Hier zum Beispiel sorgt er gerade dafür, dass er seinen Lebensabend mit einer hübschen Aussicht auf die Bucht von San Francisco verbringen darf.
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