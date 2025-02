Während Treffen mit Macron: Trump kündigt Treffen mit Selenskyj an

Der US-Präsident gab sich sicher, dass es bald ein Frieden geben wird in der Ukraine. Dafür werde es europäische Friedenstruppen in der Ukraine brauchen, so Trump. Er habe Putin gefragt, ob er europäische Truppen in der Ukraine akzeptieren würde, so der US-Präsident. «Er hat kein Problem damit, er akzeptiert das.»

Der unwahrscheinliche Aufstieg von Friedrich Merz

Dass Friedrich Merz einmal Kanzler werden könnte, hätte vor einigen Jahren wohl nicht einmal er selbst geglaubt. Nun wird er seine konservativen Anhänger womöglich enttäuschen müssen.

So sehr haben sich die Deutschen bereits an den Gedanken gewöhnt, dass Friedrich Merz ihr nächster Kanzler werden könnte, dass die Unwahrscheinlichkeit seines Aufstiegs zuletzt kaum noch ein Thema war: Nun dürfte der Christdemokrat im Alter von fast siebzig Jahren Regierungschef werden. In Israel oder den USA mag so etwas normal sein, doch dass in Deutschland ein Politiker in solch fortgeschrittenem Alter in ein hohes Amt vorstösst, ist seit langem nicht mehr vorgekommen.