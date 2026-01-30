bedeckt, etwas Schnee
Ex-CNN-Moderator Don Lemon in den USA verhaftet

Ex-CNN-Moderator Don Lemon in den USA verhaftet

30.01.2026, 15:18

US-Journalist Don Lemon ist am Donnerstagabend in Los Angeles verhaftet worden. Ihm wird ein Verstoss gegen Bundesgesetze bei einem Protest Anfang Januar in einer Kirche in St. Paul, Minnesota, vorgeworfen.

FILE - Don Lemon attends the 15th annual CNN Heroes All-Star Tribute at the American Museum of Natural History, Sunday, Dec. 12, 2021, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Don Lemon
Don Lemon moderierte jahrelang bei CNN.Bild: keystone

In der Kirche unterbrachen Demonstrierende einen Gottesdienst, bei dem ein ICE-Beamter als Pastor tätig war. «ICE raus», riefen die Demonstrierenden. Auch Lemon hatte die Kirche betreten – gemäss eigenen Angaben habe er dabei aber nur als Journalist berichtet.

Im Anschluss an den Protest kündigte die Trump-Regierung an, gegen die Aktion vorgehen zu wollen. Dabei beruft sie sich auf ein Gesetz, das Personen schützt, die an einem Gottesdienst in einem Gotteshaus teilnehmen möchten. Sie werfen Lemon vor, sich zum Zeitpunkt der Aktion unrechtmässig auf Privatgelände befunden zu haben. Weiter wird ihm vorgeworfen, er habe möglicherweise die Religionsfreiheit der Gläubigen verletzt.

Lemon gehört zu den berühmtesten Journalisten der USA und arbeitete jahrelang für CNN. Er gilt als Trump-Kritiker. (dab)

Mehr aus den USA:
Sunstich
30.01.2026 15:24registriert Mai 2020
Trump hat mit ICE echt etwas gefunden, dass bei den Amerikanern noch schlechter ankommt als die Epstein files. Will er jetzt echt noch einen draufsetzen indem er erneut Pressefreiheit angeht? Hat er sich nicht schon an den Late Night Hosts die Finger genug verbrannt?
202
