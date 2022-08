China veröffentlicht ein Video, in dem der Angriff auf Taiwan simuliert wird. China-Experte Brian Carlson sagt gegenüber watson, ob das Video nur ein Bluff ist, oder eine Invasion tatsächlich bevorstehen könnte.

Kampfjets steigen in den Himmel, Kriegsschiffe feuern auf einen Strand, bewaffnete Taucher und Fallschirmjäger betreten feindliches Territorium. Die chinesischen Streitkräfte – offiziell «Volksbefreiungsarmee» genannt – hat am Sonntag auf der Social-Media-Plattform Weibo ein Video veröffentlicht, das unmissverständlich die Invasion einer Insel zeigen soll.

Sie schreibt dazu: «Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wir kämpfen auf Befehl, begraben jeden Eindringling und streben eine gemeinsame und erfolgreiche Operation an!» Auch wenn die Insel nicht namentlich genannt wird, ist klar, dass im Propagandavideo Taiwan dargestellt wird.

Der Zeitpunkt der Publikation ist kein Zufall. Zum einen feierte die chinesische Volksbefreiungsarmee am Sonntag ihren 95. Geburtstag. Zum anderen wird seit Tagen über einen möglichen Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi spekuliert. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses und damit dritthöchste US-Amerikanerin hatte Taiwan zwar nicht als offiziellen Stopp auf ihrer Asien-Reise angegeben. Doch in den vergangenen Stunden bahnte sich der Besuch immer mehr an.

Das ist für China absolut inakzeptabel. Denn China sieht Taiwan als «untrennbaren Teil» der Volksrepublik an. Wäre ein Besuch von Pelosi gar ein «Casus Belli», ein Grund für einen Kriegseintritt? Glaubt man der chinesischen Rhetorik, sind militärische Schläge oder gar eine Invasion nicht auszuschliessen.

Nachfolgend einige Zitate aus den vergangenen Tagen:

«Sollte sie es wagen, in Taiwan anzuhalten, wäre dies der Moment, in dem das Pulverfass in der Strasse von Taiwan entzündet würde.»

Das chinesische Militär kündigte an, dass man für die nächsten vier Tage Übungen im Südchinesischen Meer abhalten werde. Das taiwanische Militär erhöhte darauf die Kampfbereitschaft.

Wie ist das Invasions-Video der Chinesen einzuschätzen? Solche Propaganda-Videos seien eigentlich nichts Aussergewöhnliches, sagt Brian Carlson, China-Experte der ETH, gegenüber watson. «Die Volksbefreiungsarmee veröffentlicht immer wieder so Videos.»

«Interessant ist aber, dass China dieses Video genau jetzt inmitten grosser Spannungen publiziert hat», meint Carlson. China versuche ein möglichst deutliches Signal zu senden, dass es den Besuch Pelosis nicht akzeptiere. Dazu gehörten nicht nur die Propaganda, sondern auch die Militär-Übungen und allfällige Interventionen bei Pelosis Stopp in Taiwan.