So gross sind die Waldbrände in Los Angeles im Vergleich mit Schweizer Städten

In der Schweizer Hauptstadt würde sich ein Brand in der Grössenordnung des Eaton-Feuers – auch hier dargestellt durch die rote Fläche – von Ost nach West sowie von Nord nach Süd über das gesamte Stadtzentrum erstrecken. Hinzu kämen Vororte wie Worblaufen, Teile von Ittigen, Ostermundigen und Rüfenacht sowie fast die ganze Gemeinde Muri.

Verbesserung in Palisades erwartet +++ Zahl der Toten um Los Angeles steigt auf 10

Etwa 80 Quadratkilometer: Die verbrannte respektive noch immer brennende Fläche würde in Zürich fast die gesamte Innenstadt sowie mehrere Vororte umfassen: von Schlieren im Westen bis nach Oerlikon, Wallisellen und Stettbach im Osten.

Wie gross die gesamte Fläche dieses Feuers ist, die bereits abgebrannt ist oder die noch immer brennt, ist aus Schweizer Sicht schwer vorstellbar. Folgende Karte zeigt, welches Ausmass das Palisades Fire in Zürich und Umgebung hätte:

Am frühen Freitagmorgen brannte es noch immer auf einer Fläche von rund 8000 Hektar. Laut CNN war das Palisades-Feuer zu dieser Zeit erst zu etwa 6 Prozent eingedämmt.

Brände in Los Angeles – Satellitenbilder zeigen Ausmass der Feuerkatastrophe

Die Brände sind nach Angaben von US-Präsident Joe Biden die schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens. Führt man sich die von den Bränden betroffenen Flächen vor Augen, ist das nicht schwer vorstellbar.

Die zwei grössten befinden sich einerseits im Viertel Pacific Palisades, zwischen Malibu und Santa Monica an der Pazifikküste, und andererseits am östlichen Stadtrand, wo das sogenannte Eaton Fire wütet.

Die schweren Brände in und um Los Angeles haben nicht nur enorme Schäden hinterlassen, sondern bereits mindestens zehn Personen das Leben gekostet. Während sie seit Tagen und noch immer praktisch unkontrolliert wüten, scheint sich das Blatt im Kampf gegen die riesigen Brandherde am Freitag zu wenden – wenn auch nur sehr langsam.

