US-Comedian trollt den Boss der NRA bei deren Jahreskongress – seine Rede geht viral

Letzte Woche fand in Houston im US-Bundesstaat Texas der Jahreskongress der Waffenlobby National Rifle Association (NRA) statt. Bei diesem hatten hatten Anwesende die Chance, selbst Worte an die NRA und ihren CEO Wayne LaPierre zu richten. So liess die Lobby unter anderem John Selvig zu Wort kommen – und sollte dies später bereuen.

Zu Beginn seiner Rede schien es tatsächlich so, als würde Selvig die Anliegen der NRA unterstützen. «Ich will sagen, dass mich die linken Medien krank machen», begann der Comedian seine Wortmeldung, «denn sie verbreiten Fehlinformationen über Wayne LaPierre.» Ihm werde bei jeder Massenschiesserei vorgeworfen, dass er nicht genug unternehmen würde und sogar eine Teilschuld an solchen Dingen habe, da er es den Schützen einfacher mache, an Waffen zu kommen. «Das stimmt ehrlich gesagt nicht», so Selvig.

NRA-Boss Wayne LaPierre steht nach dem Massaker von Uvalde in der Kritik. Bild: keystone

«Die NRA hat unter der Führung von LaPierre den Opfern und ihren Familien Gedanken UND Gebete zukommen lassen», argumentierte er, ohne dabei eine Miene zu verziehen. «Vielleicht würden diese Schiessereien aufhören, wenn wir alle etwas mehr denken würden. Und wir alle etwas mehr beten würden.»

Und so richtete der Comedian einen nicht ganz ernst gemeinten Appell an die Bevölkerung: «Ich rufe euch alle auf, zu denken. Zu beten. Gebt eure Gedanken und Gebete. Und eure Gedanken und Gebete. Und eure Gebete und Gedanken. Und wenn wir genug von diesen Gebeten und Gedanken haben, werden diese Massenschiessereien enden.» Zudem bedankte er sich nochmals bei Wayne LaPierre für dessen Vorreiter-Rolle.

Selvigs ganze Rede im Video: Video: watson

Nicht ganz klar wurde dabei, ob die Anwesenden im Saal tatsächlich verstanden, dass die Rede ironisch gemeint war. LaPierre selbst hörte sich den Monolog regungslos an, ein Teil der Zuschauer klatschte nach dem Ende höflich. In den sozialen Medien ging eine Aufnahme viral: Das Video wurde inzwischen schon mehr als neun Millionen Mal aufgerufen.

Jason Selvig bildet gemeinsam mit Davram Stiefler das Comedy-Duo The Good Liars. Dieses erlangte zuletzt vor allem auf der Plattform TikTok Bekanntheit. Auf dieser kommen die beiden Comedians auf insgesamt über 247 Millionen Video-Aufrufe. (dab)