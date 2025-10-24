recht sonnig11°
DE | FR
burger
International
USA

Pentagon: Sechs Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot

Pentagon: Sechs Tote bei neuem US-Angriff auf Drogen-Boot

24.10.2025, 16:2324.10.2025, 16:23
epa12476829 US Secretary of Defense Pete Hegseth speaks with President Donald Trump at a meeting of the Homeland Security Task Force in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, ...
US-«Kriegsminister» Pete Hegseth.Bild: keystone

Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen und dabei sechs Männer getötet.

Über Nacht sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump ein Schiff in internationalen Gewässern attackiert worden, das das Pentagon der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua zuordne, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf X mit.

Nur zwei Tage zuvor hatte Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, den bislang letzten Schlag gegen vermeintliche Rauschgiftschmuggler auf See bekanntgegeben – bei dem Angriff auf ein Boot im Pazifik waren den Angaben zufolge drei Menschen getötet worden.

Die US-Regierung hat Drogenkartellen aus Lateinamerika den Kampf angesagt. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär bereits mehrfach angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik angegriffen. Mehr als 30 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich, auch weil die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte. Die Vereinten Nationen riefen Trumps Regierung zur Zurückhaltung auf. (sda/dpa)

Mehr zu Donald Trump:

Trump begnadigt den wohl reichsten Häftling der USA
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Er wird 2028 Präsident sein» – Politberater Steve Bannon propheizeit dritte Amtszeit für Trump
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Meistgelesen
1
Guten Morgen, gute Fails
2
Mann zündet Handgranate - Tote und Verletzte +++ Ukrainische Drohne trifft ziviles Haus
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
5
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
Meistgeteilt
1
Kurzarbeit, QR-Rechnungen, Schutzstatus S: Das ändert sich im November in der Schweiz
2
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
3
Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
4
«Wenn Demokratie zu Content wird, wenn Hass monetarisiert wird, sollte man gehen»
5
Weltmeisterin Julia Simon geständig und verurteilt +++ Bencic in Tokio im Halbfinal
US-Sanktionen gegen Russland: Ölpreis schnellt in die Höhe
Nach der Sanktionsankündigung der USA gegen russische Ölkonzerne haben die Ölpreise deutlich angezogen. In London legte am Donnerstagvormittag der Kurs für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember um rund fünf Prozent auf 65,67 Dollar zu.
Zur Story