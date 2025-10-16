wechselnd bewölkt
Trump autorisiert CIA-Einsätze in Venezuela

Trump gibt grünes Licht für CIA-Einsätze in Venezuela

16.10.2025, 07:42

Neben den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmasslich mit Drogen beladene Boote in der Karibik hat Präsident Donald Trump auch die Bekämpfung von Rauschgiftschmugglern an Land angekündigt. Es gebe zahlreiche Drogen, die von Venezuela übers Meer auf den Weg in die USA gebracht würden, «aber wir werden sie auch auf Land stoppen», sagte er im Weissen Haus.

epa12456670 US President Donald Trump, with Attorney General Pam Bondi (R), responds to a question from the news media during a press conference in the Oval Office of the White House in Washington, DC ...
US-Präsident Donald Trump spricht zu den Medien.Bild: keystone

In welchem Rahmen solche Einsätze stattfinden könnten, liess Trump offen. Er bestätigte aber, dass Aktionen des Geheimdienstes CIA in Venezuela autorisiert worden seien.

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote mutmasslicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für Kritik, auch weil die US-Regierung keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte. Dass Venezuelas Regierung vehement protestierte und die Vereinten Nationen die USA zur Zurückhaltung aufriefen, ficht Trump nicht an. Er verweist darauf, dass die Vereinigten Staaten von Drogen aus dem Ausland überschwemmt würden. (dab/sda/dpa)

Mehr zu Donald Trump:
Das könnte dich auch noch interessieren:
