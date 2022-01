Affen nach Verkehrunfall im US-Bundesstaat Pennsylvania auf der Flucht

Bei einem Autobahncrash in den USA türmten mehrere Affen aus einem Lkw. Nun suchen Behörden und Bürger fieberhaft nach den Tieren. Die Primaten könnten Krankheiten in sich tragen.

Bei einem Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Pennsylvania, der 100 Affen geladen hatte, sind mindestens drei der Primaten entkommen. Der Truck war zuvor mit einem Müllwagen zusammengestossen. Das berichtet die Lokalzeitung «The Daily Item» unter Berufung auf die Polizei .

Demnach war der Lkw auf dem Weg zu einem Labor, als er plötzlich mit einem Müllwagen kollidierte. Die Polizei vermutet, dass sich die Affen in einem Wald in der Nähe der Unfallstelle aufhalten. Neben zahlreichen Behörden – darunter die US-Seuchenschutzbehörde CDC –, beteiligen sich auch engagierte Bürger an der Suche nach den Tieren. Sogar ein Helikopter ist im Einsatz und sucht mit einer Wärmebildkamera nach den Primaten.

Affen könnten Krankheiten in sich tragen

Affen werden häufig in der wissenschaftlichen Forschung bei der Entwicklung von Behandlungen und Impfstoffen gegen menschliche Krankheiten wie auch dem Coronavirus verwendet. Ob die geflüchteten Affen Krankheiten in sich tragen, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Forscher haben herausgefunden, dass einige Primatenkrankheiten auf den Menschen übertragbar sind. Die Behörden haben die Anwohner deshalb darum gebeten, auf Abstand zu bleiben, sollten sie einen der Affen finden. Ebenfalls unklar ist bislang, ob Menschen oder Tiere bei dem Unfall verletzt wurden.

