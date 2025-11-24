Der österreichische Nachwuchs hat an der U17-Fussball-WM den Final erreicht. Die ÖFB-Auswahl schlug Italien 2:0.
Matchwinner war Johannes Moser aus der Akademie von Red Bull Salzburg. Er schoss beide Tore, es waren seine Turniertreffer sieben und acht. Im Final am Donnerstag trifft Österreich auf Portugal, das im Viertelfinal die Schweiz eliminiert hat, oder Brasilien. (ram)
