Errätst du Heidi Klums Halloween-Kostüm 2024?

Heidi Klums Vorbereitungen für ihre legendäre Halloween-Party sind in vollem Gange. Diese Hinweise auf ihr Kostüm sind bereits bekannt.

Kendra Kotas

«Heidiween»

Als Wurm, Pfau oder Jessica Rabbit verkleidet legt Heidi Klum jedes Jahr einen spektakulären Auftritt hin. Seit 20 Jahren veranstaltet Heidi Klum ihre Halloween-Party. Ihren Lieblingsfeiertag verbringt sie nicht nur mit ihrer Familie, sondern auch mit zahlreichen Prominenten. Die Party mit Staraufgebot findet meist in New York City oder Los Angeles statt.

Hinweise auf Heidis Kostüm 2024

Klar ist, dass es sich beim diesjährigen Kostüm um ein Partner-Kostüm mit Ehemann Tom handelt. Dies verriet Heidi auf Instagram. Die beiden stecken dieses Mal zusammen im Kostüm. Tom Kaulitz sagte dazu in seinem Podcast: «Ich war noch mal in einer fünfstündigen Anprobe, die wirklich unangenehm war. Mein ganzer Körper ist voller blauer Flecken. Es wird nicht bequem und es war eine Riesen-Herausforderung.» Einen Monat vor Halloween streut sie auf Instagram weitere Hinweise zu ihrem diesjährigen Kostüm. Neben einem künstlichen Auge postete sie auch einen panzerähnlichen Gipsabdruck, der einer Schildkröte ähnelt. Ein weiterer Hinweis zeigt eine menschengrosse Figur mit Prothesen, welche unter einer Plastikhülle versteckt ist. Bei einem anderen Hinweis streckt Heidi Klum drei Finger in die Höhe. Eventuell deutet sie so eine mögliche Klaue an. Ihr aktuellster Hinweis zeigt eine Art Scan der Gesichter der beiden in dem Kostüm. Heidi und Tom schauen sich dabei an.

Heidi Klum verrät ausserdem bei today: «Es wird ausserweltlich sein und es wird wieder viel Prothesen geben. Ich bekomme schon Klaustrophobie, wenn ich nur daran denke.»

«Es wird ausserweltlich sein und es wird wieder viel Prothesen geben.» Heidi Klum

Heidi arbeitet für ihr Kostüm mit dem Oscar-prämierten Maskenbildner und Prothesen-Experten Mike Marino zusammen.

Bei ihrem letzten Hinweis schrieb Heidi: «… you’ll never guess what this year has in store …» Bild: heidiklum/instagram

Auf Twitter rätseln die Leute schon rege, was Heidi Klum dieses Jahr verkörpern wird. Unter anderem tippte man auf E. T., den Ausserirdischen aus dem 1982 erschienenen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg. Andere vermuten, Heidi Klum verkleide sich als Alien, Dinosaurier, Godzilla oder Bowser von Super Mario. Wenn du nun denkst, dies sei alles falsch, schreibe deine Vermutung in die Kommentare.

