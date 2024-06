Berüchtigter kanadischer Serienmörder nach Angriff im Gefängnis tot

Der kanadische Serienmörder Robert Pickton ist zwei Wochen nach einem Angriff eines Mithäftlings gestorben. Der 74-Jährige sei am Freitag in einem Spital in Quebec an den Verletzungen gestorben, die er bei einem Angriff eines anderen Insassen Mitte Mai erlitten habe, erklärte die kanadische Gefängnisbehörde am Freitag.

Donald Trump wegen Betruges verurteilt – nun droht ihm Gefängnis

Historisches Ende eines historischen Prozesses: Donald Trump ist am Donnerstag in New York von zwölf Geschworenen in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten droht nun eine Gefängnisstrafe.

Schuldig in 34 von 34 Anklagepunkten. Dieses historische Urteil gegen Ex-Präsident Donald Trump haben am Donnerstagnachmittag (Lokalzeit) die Geschworenen im New Yorker Strafprozess verkündet. Das Urteil fiel nach etwa 11 Stunden Beratung, schneller als erwartet. Trump nahm den Urteilsspruch zur Kenntnis, ohne eine Miene zu verziehen.