Zusammenstösse und Verletzte bei antiisraelischem Protest in Italien

Bei einem antiisraelischem Protest in Italien ist es zu teils schweren Zusammenstössen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurden einige Protestierende sowie Polizisten bei den chaotischen Szenen am Samstag in der norditalienischen Stadt Vicenza verletzt. Die Demonstranten warfen Feuerwerkskörper und Rauchbomben in Richtung der Polizisten und setzten Plastikschlagstöcke ein. Die Einsatzkräfte reagierten mit dem Einsatz von Wasserwerfern.