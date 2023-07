Über 700 historische Goldmünzen in Maisfeld in Kentucky entdeckt

Kentucky hatte sich während des Bürgerkriegs zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten (1861 bis 1865) neutral verhalten, war aber trotzdem in den Konflikt hineingezogen worden. «Der 'Grosse Kentucky-Schatz' ist vielleicht ein Ergebnis dieses Konflikts, die Münzen waren mehr als 150 Jahre lang verschollen», erklärte das Unternehmen Numismatic Guaranty Company, das die entdeckten Münzen zertifizierte. (saw/sda/afp)

Die Münzen stammen den Angaben zufolge aus den Jahren 1840 bis 1863. Teil des Funds sind 18 sehr seltene Münzen vom Typ 20 Dollar Gold Liberty, die 1863 in Philadelphia geprägt wurden. Sammler zahlen laut GovMint.com teilweise sechsstellige Beträge für eine solche Münze.

Ein Mann hatte den Münzschatz in diesem Jahr auf dem Gelände einer Farm in Kentucky entdeckt. Der genaue Fundort und die Identität des Mannes blieben geheim. GovMint.com veröffentlichte aber ein von dem Mann aufgenommenes Video, das den Fund zeigt. «Das ist der totale Wahnsinn», ist der Mann darauf zu hören.

Eine Darstellung der Beute, die letzten Monat in einem Maisfeld in Kentucky entdeckt wurde. Bild: mintgov.com

Mehr als 700 Goldmünzen aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs sind in einem Maisfeld im US-Bundesstaat Kentucky entdeckt worden. Die Münzen des «Grossen Kentucky-Schatzes» werden jetzt von der Website GovMint.com zum Verkauf angeboten und könnten insgesamt Millionen von Dollar einbringen.

