Spektakulärer Fund in der Toskana: Museum für Bronzestatuen geplant

Spektakuläre Bronzestatuen, die im vergangenen November in der Thermen-Kleinstadt San Casciano dei Bagni in der Toskana entdeckt wurden, sollen in einem Museum untergebracht werden. Das italienische Kulturministerium hat dafür einen Palast aus dem 16. Jahrhundert in San Casciano erworben.

Der Palast aus dem Jahr 1580 diente als Residenz für Priester in San Casciano. «San Casciano wird ein bedeutendes Museum erhalten, das zu einem attraktiven Anziehungspunkt für den Tourismus in diesem wunderschönen Gebiet werden soll», sagte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano laut Medien. Wann das Museum eingeweiht werden soll, ist noch unklar.

Am Freitag werden 20 Statuen aus San Casciano erstmals der Welt gezeigt und zwar im Rahmen einer Ausstellung im Quirinal, dem Sitz des italienischen Staatschefs. Die Funde sind vom 23. Juni bis zum 25. Juli und vom 2. September bis zum 29. Oktober zu bewundern.

Geschützt durch den Schlamm und das kochende Wasser der Thermen wurde bei Ausgrabungen eine Votivsammlung aus 24 vollständig erhaltenen Bronzestatuen entdeckt, fünf davon fast einen Meter hoch. Sie stammen aus der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus und dem ersten Jahrhundert nach Christus. Entdeckt wurden auch tausende Münzen und Votivgaben in Überresten von heiligen etruskischen und römischen Bädern, die über 2300 Jahre alt sind.

Höchstwahrscheinlich lokale Handwerker haben die Statuen angefertigt. Sie wurden in einem Heiligtum mit sprudelndem Becken, abfallenden Terrassen, Brunnen und Altären gefunden, das mindestens auf das dritte Jahrhundert vor Christus zurückzuführen ist und bis zum fünften Jahrhundert nach Christus in Betrieb war.

Die Überreste der etruskischen Thermen wurden in der Gemeinde von San Casciano mit circa 1600 Einwohnern entdeckt, die auch heute noch für ihre Thermen bekannt ist. Die Gemeinde hat die Thermalbäder restauriert. Die Bäder wurden auch von der toskanischen Medici-Herrscherfamilie im 16. Jahrhundert besucht. (aeg/sda/apa)