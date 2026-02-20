wechselnd bewölkt
Trump's Zölle sind illegal — so argumentiert der Supreme Court

President Donald Trump speaks during an event to announce new tariffs in the Rose Garden at the White House, Wednesday, April 2, 2025, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
Präsident Donald Trump spricht während einer Veranstaltung zur Ankündigung neuer Zölle im Rosengarten des Weissen Hauses am Mittwoch, dem 2. April 2025, in Washington.Bild: AP

Trumps Zölle sind illegal — mit diesen 5 Punkten argumentiert das Gericht

20.02.2026, 16:5320.02.2026, 17:16

In einer wegweisenden Entscheidung vom Freitagnachmittag hat der Oberste Gerichtshof der USA (Supreme Court) in Washington, D.C., die weitreichenden Zölle von Präsident Trump gestoppt. Das Gericht entschied, dass der Präsident seine Macht überschritten hat, als er versuchte, diese Zölle ohne die ausdrückliche Zustimmung des Parlaments einzuführen.

Hier die 5 wichtigsten Argumente des Supreme Court:

1. Keine Macht für Zölle ohne den Kongress

Das Gericht stellte klar, dass laut Verfassung eigentlich nur der Kongress (das Parlament) Steuern und Zölle festlegen darf. Der Präsident hat von sich aus kein Recht dazu.

2. Das Wort «regulieren» reicht nicht aus

Die Regierung argumentierte, dass der Präsident Importe «regulieren» darf. Das Gericht widersprach: Das Wort «regulieren» bedeutet nicht automatisch, dass man auch Zölle (also Steuern) erheben darf.

3. Wichtige Fragen brauchen klare Gesetze

Bei so wichtigen Themen, die die ganze Wirtschaft betreffen (Milliarden von Dollar), darf der Präsident nicht einfach alte Gesetze kreativ auslegen. Der Kongress müsste ihm diese Macht ganz ausdrücklich und unmissverständlich geben.

4. Zölle sind Steuern

Das Gericht betonte, dass Zölle im Grunde Steuern sind, mit denen der Staat Geld einnimmt. Da Steuern die Bürger direkt belasten, gelten hier besonders strenge Regeln für die Genehmigung durch das Parlament.

5. Trump-Zölle sind ungültig

Da Präsident Trump für seine Zölle (zum Beispiel gegen Medikamentenimporte oder Handelsdefizite) keine klare Erlaubnis vom Kongress hatte, sind diese Zölle rechtlich nicht haltbar. (val)

avatar
bokl
20.02.2026 17:00registriert Februar 2014
"Da Steuern die Bürger direkt belasten ..."

Der Supreme Court hat also nicht nur Trump das Recht Zölle zu erheben abgesprochen, sondern auch gleich noch seine Behauptung, die Zölle würden die anderen Länder finanziell belasten, als Lüge entlarvt.
560
Melden
Zum Kommentar
avatar
Weltbürger
20.02.2026 17:02registriert März 2019
Das wars dann auch mit den ausländischen investitionen donny...
Die ar***kriecherei der schweiz darf somit auch enden (was sie wohl nicht wird...)
391
Melden
Zum Kommentar
avatar
Fribourgeoise
20.02.2026 17:16registriert Dezember 2022
Und was bedeutet diese Entscheidung für die Schweiz? Wir brauchen jetzt keine SVP treue Anhänger die mit Trump den nächsten faulen Zolldeal verhandeln, sondern jetzt sind Anwälte gefragt die das Geld wieder zurück holen. Das wird Trump nicht gefallen, aber das nennt man "Realpolitik"
312
Melden
Zum Kommentar
59
