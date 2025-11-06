Nebel
Pharma-Unternehmer bricht während Trump-Pressekonferenz zusammen

Mann kollabiert bei Trump-Pressekonferenz im Oval Office

06.11.2025, 19:2506.11.2025, 19:25

Eine Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus ist wegen eines Notfalls abrupt abgebrochen worden. Ein Mann, der hinter dem Präsidenten im Oval Office in einer Reihe mit Pharma-Managern stand, brach vor laufenden Kameras zusammen.

Zu dem Zeitpunkt sprach Eli Lillys Unternehmenschef David Ricks über einen Deal zu Medikamenten für Gewichtsverlust – er unterbrach seine Rede. Mehrere Personen im Raum eilten dem Mann zu Hilfe. Trump stand von seinem Schreibtisch auf und drehte sich in Richtung des am Boden Liegenden. Dann wurde der Live-Stream unterbrochen.

Commerce Secretary Howard Lutnick, from left, President Donald Trump, Heidi Overton, White House domestic policy council, David Moore, president of Novo Nordisk Inc., Novo Nordisk President and CEO Mi ...
Trump stand von seinem Schreibtisch auf und drehte sich dann zu dem Mann.Bild: keystone

Anwesende Journalisten berichteten unter Berufung auf das Weisse Haus, dass es sich um einen Vertreter eines Unternehmens handelte, der ohnmächtig geworden sei. (sda/dpa)

