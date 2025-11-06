Gavin Newsom bekämpft Trump mit seinen eigenen Waffen. Bild: keystone

Nach Erfolgswahlen der Demokraten: So trollt Gavin Newsom die Republikaner

Lucas Zollinger Folge mir

Am Dienstag fuhren die Demokraten in den USA bei verschiedenen Wahlen im ganzen Land grosse Siege ein. Für die aktuell regierenden Republikaner unter Präsident Donald Trump eine Schlappe.

Einer von Trumps lautesten Widersachern, der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, nutzt das Momentum seither für Sticheleien auf Social Media. Der 58-Jährige war schon in der Vergangenheit damit aufgefallen, sich in den sozialen Medien bei denselben Methoden zu bedienen, wie man sie vom US-Präsidenten kennt. Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Video: twitter/GavinNewsom

Donald Trump postet auf Social Media auch immer wieder KI-generierte Inhalte, die seine politischen Gegner verunglimpfen. Newsom tut es ihm nun gleich. In gleich fünf verschiedenen Posts auf der Plattform X postete er KI-generierte Fotos, in denen Trump als (weinendes) Baby dargestellt wird.

Bild: X / @GavinNewsom

Ein weiteres KI-generiertes Video zeigt einen weinenden Trump. Hier wurde ausserdem das bekannte Merchandise von Trump parodiert.

Bild: X / @GavinNewsom

In einem weiteren Post parodierte Newsom ein Schild, das kürzlich an der Aussenfassade des Weissen Hauses vor dem Oval Office gesichtet wurde:

Newsom kann aber auch staatsmännischer. In Person hat er sich, nachdem die Wahlergebnisse vom 4. November bekannt wurden, so geäussert:

Video: twitter/gavinnewsom

