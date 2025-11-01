Nebel
US-Shutdown: Lebensmittelgeld soll auch im November gezahlt werden

epa12496439 Clients wait in line for protein food pick up at the new Alameda Food Bank facility, designed as a community market for a safer, more dignified, and efficient shopping experience for its c ...
Das Geld dürfte verzögert kommen, aber es soll kommen.Bild: keystone

Shutdown: Amerikaner können doch auf Lebensmittelgeld hoffen

01.11.2025, 07:3101.11.2025, 07:31

Millionen Amerikaner können nach dem angedrohten Wegfall ihrer Lebensmittelhilfe wegen des Shutdowns nun doch wieder Hoffnung schöpfen. Eine Bundesrichterin in Massachusetts schrieb in einer Anordnung, dass eine solche Aussetzung des Programms durch die US-Regierung rechtswidrig sei.

Milliardenrücklagen, die früher extra für den Notfall aufgebaut worden waren, müssten eingesetzt werden. Sie ordnete an, dass die Regierung dem Gericht bis Montag mitteilen müsse, ob sie zumindest reduzierte Leistungen für November genehmigen werde.

Eigentlich ab Samstag Schluss

Das Landwirtschaftsministerium hatte mitgeteilt, dass ab heute die Unterstützung wegen des Shutdowns nicht mehr gezahlt werden könne.

Der Kongress muss einen neuen Haushalt oder Übergangshaushalt beschliessen. Die Fronten zwischen Demokraten und Republikaner sind aber verhärtet. Der Shutdown läuft seit dem 1. Oktober, dadurch stehen Regierungsgeschäfte zum Teil still. Es fliesst kein frisches Geld.

Gefährlich für Trump

Der Streit ist für US-Präsident Donald Trump an einem sensiblen Punkt angekommen. Denn mit der Einschränkung würden immer mehr Amerikaner in ihrem Alltag die Folgen des Shutdowns zu spüren bekommen, unabhängig davon, ob sie Angestellte der Regierung sind oder nicht. Die Folgen wären beim täglichen Essen spürbar – am Küchentisch.

Das Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap) unterstützt Haushalte mit geringerem Einkommen finanziell beim Kauf von Lebensmittel. Diese Hilfe gibt es seit 1964. Monatlich geht es laut Gerichtsdokument um rund 8,2 Milliarden Euro, die das Programm derzeit nach Regierungsangaben rund 42 Millionen Amerikanern zur Verfügung stellt. Die Leistungen werden auf Bezahlkarten gebucht, mit denen dann im Lebensmittelgeschäft eingekauft werden kann.

Trump: Verzögerungen bei Auszahlung

Trump machte klar, dass es selbst dann zu Verzögerungen bei der Auszahlung des Geldes durch die Bundesstaaten kommen werde, wenn man jetzt sofortige Anweisungen erhalte. Nach US-Medien blieb unklar, wann im November die Hilfe an die Empfänger ausgezahlt werden könnte.

Gerichte befassen sich mit dem Fall

Der Fall wird vor dem Bundesgericht in Massachusetts weiter verhandelt, die von Bundesstaaten beantragte einstweilige Verfügung ist weiter in Bearbeitung. Geklagt hatten unter den mehr als 20 Bundesstaaten vor allem solche mit demokratischen Gouverneuren. Vereinzelt sind mit Vermont und Nevada Bundesstaaten mit republikanischen Gouverneuren darunter. Die Richterin geht davon aus, dass die Kläger im Hauptverfahren einen Erfolg gegen die US-Regierung verbuchen werden.

US-Medien berichteten, dass nur kurz nach der Anordnung ein weiterer Bundesrichter in Rhode Island in einer mündlichen Verfügung zu einem ähnlichen Schluss gekommen sei und eine Aussetzung der Lebensmittelhilfe für rechtswidrig ansehe.

Trump stellt Auszahlung in Aussicht

Trump versuchte es nach Bekanntwerden der beiden Richteraussagen auf der Plattform Truth Social mit einer Art Rolle vorwärts. Zwar seien die Regierungsanwälte nicht der Ansicht, dass man die Befugnis habe, das Snap-Programm mit bestimmtem Geld, das der Regierung zur Verfügung stehe, zu bezahlen. Er habe allerdings angewiesen, per Gericht anzufragen, um so schnell wie möglich zu klären, wie man Snap rechtlich finanzieren könne. (sda/dpa)

