Schüsse bei Volksfest in Mississippi – ein Todesopfer

Bei einem Volksfest in Jackson im US-Staat Mississippi ist am späten Samstagabend (Ortszeit) mindestens eine Person durch Schüsse ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Sheriffs berichteten. Die Behörden gingen zunächst von mehreren Schützen auf dem Gelände des Mudbug Festivals aus, zwei Personen seien vorläufig festgenommen worden. Die Veranstaltung sei abgebrochen worden. (sda/dpa)

Jixian Wang berichtet unzensiert aus Odessa – nun will Peking ihn mundtot machen

Seit Anfang des Jahres lebt Jixian Wang in Odessa. In seinen Videos kritisiert er den russischen Überfall auf die Ukraine scharf – und muss dafür in seiner chinesischen Heimat mit Repressalien rechnen.

«Ich verstehe das einfach nicht, warum freut ihr euch so, dass Putin seine Truppen hierhin schickt? Was habt Ihr davon? Nicht mal die Russen stehen so hinter Putin.» Es ist nicht nur die chinesische Staatsmacht, mit der sich Jixian Wang in seinen Videos anlegt, sondern auch mit vielen seiner Landsleute. In sozialen Medien wird der 37-Jährige heftig attackiert, doch schweigen will er deshalb nicht.