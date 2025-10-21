Donald Trump und Wladimir Putin werden sich vorerst nicht treffen. Bild: Getty/watson

Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt - kein Gipfel «in naher Zukunft»

Ein weiteres Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin wird es vorerst wohl nicht geben. Ein Vertreter des Weissen Hauses sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe keine Pläne für einen Gipfel «in der näheren Zukunft».

Zudem sei kein Treffen zwischen US-Aussenminister Marco Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow geplant. Ein vorheriges Telefonat sei «produktiv» gewesen. Zuvor hatte der US-Sender CNN berichtet, dass Lawrow in dem Telefonat verdeutlicht habe, dass Russland auf seinen Maximalforderungen für die Ukraine beharre. (val)