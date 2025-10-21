bedeckt, wenig Regen15°
Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt - kein Gipfel «in naher Zukunft»

Trump Putin Teaserbild
Donald Trump und Wladimir Putin werden sich vorerst nicht treffen.Bild: Getty/watson

Trump-Putin-Treffen vorerst geplatzt - kein Gipfel «in naher Zukunft»

21.10.2025, 18:1121.10.2025, 18:41

Ein weiteres Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin wird es vorerst wohl nicht geben. Ein Vertreter des Weissen Hauses sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe keine Pläne für einen Gipfel «in der näheren Zukunft».

Zudem sei kein Treffen zwischen US-Aussenminister Marco Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow geplant. Ein vorheriges Telefonat sei «produktiv» gewesen. Zuvor hatte der US-Sender CNN berichtet, dass Lawrow in dem Telefonat verdeutlicht habe, dass Russland auf seinen Maximalforderungen für die Ukraine beharre. (val)

avatar
Magnum
21.10.2025 18:24registriert Februar 2015
War es das nun mit dem grossen Ukraine-Verschach... pardon, Friedensgipfel in Budapest unter der Schirmherrschaft von Orban dem Superintegeren?

Um es nochmals deutlich und klar zu sagen:
1. Es darf keine Verhandlungen über die Ukraine geben, ohne dass ebendiese Ukraine am Tisch sitzt. Wir reden hier nicht von einem Kleinstaat wie der Schweiz, die Ukraine ist eine etwas andere, grössere Nummer.
2. Aggressoren dürfen nicht belohnt werden.

Diese beiden Prinzipien sollten für vernünftige Menschen nicht verhandelbar sein. Prinzipien eben.
383
avatar
KAFFEESATZ
21.10.2025 18:32registriert Dezember 2022
Da haben sich zwei Lügner gefunden. Eine Krähe hackt der Anderen kein Auge aus. Es ist ein armseliges Theater Stück auf der Weltbühne, der Eintritt zahlt die Bevölkerung. Ja, aber wenn man es doch weis, kann sich doch Europa darauf vorbereiten. Putin ist ein Terrorist, da besteht wohl mittlerweile kein Zweifel mehr. Ich denke je früher jetzt Europa Stärke zeigt desto geringer wird der Schaden sein. Verhandeln liegt ab jetzt nicht mehr drin. Seine Gebietes Ansprüche sind und waren nie legitim. Durch weg schauen wird es nicht besser.
233
