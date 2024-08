Trump verlangt Schadenersatz von US-Justizministerium

Der ehemalige Präsident war vergangenes Jahr in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente auf Bundesebene angeklagt worden - das Strafverfahren hatte die zuständige Richterin aber Mitte Juli mit der Begründung eingestellt, es gebe Zweifel an der rechtmässigen Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall. Dieser hat gegen die Entscheidung bereits Berufung eingelegt.

Zürich warnt vor diesen Pillen an der Street Parade: «Super Mario», «SnapChat» und Co.

Shah Rukh Khan unter Begeisterungsrufen in Locarno ausgezeichnet

Sein Auftritt war voller Energie, Charme und Humor: Am Samstagabend hat der indische Superstar Shah Rukh Khan auf der Piazza Grande in Locarno die Auszeichnung für sein Lebenswerk entgegengenommen.

Er arbeite seit 35 Jahren in diesem Geschäft, sagte ein blendend gelaunter Shah Rukh Khan vor 8000 Zuschauern auf der Bühne der Piazza Grande in Locarno. In diesen gut drei Jahrzehnten habe er Champions und «Superheroes» gespielt, aber auch Nullen, sagte der ganz in Schwarz gekleidete Schauspieler.