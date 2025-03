US-Magazin «The Atlantic» veröffentlicht ganzen Chat-Verlauf der Trump-Mitarbeiter

The Atlantic

The Atlantic

«Es besteht ein eindeutiges öffentliches Interesse daran, die Art von Informationen offenzulegen, die Trump-Berater in ungesicherte Kommunikationskanäle eingegeben haben, insbesondere weil hochrangige Regierungsvertreter versuchen, die Bedeutung der ausgetauschten Nachrichten herunterzuspielen.»

Die Nicht-Veröffentlichung von spezifischen Details zu den Angriffen habe das Magazin aber in ein Dilemma gebracht: Chefredaktor Jeffrey Goldberg wurde von Trump und verschiedenen Mitarbeitern der Lüge bezichtigt. Deshalb habe sich «The Atlantic» dazu entschieden, den ganzen Chat-Verlauf zu veröffentlichen.

Der Grund? «In der ursprünglichen Geschichte haben wir bestimmte Informationen über Waffen und den Zeitpunkt von Angriffen, die wir in bestimmten Texten gefunden haben, zurückgehalten» schreibt das Magazin. In der Regel würde man keine Informationen über militärische Operationen veröffentlichen, wenn diese US-Personal gefährden könnten.

«The Atlantic» legt nochmals nach. Nachdem am Montag Auszüge aus einem Signal-Chat veröffentlicht worden waren, bei dem führende Trump-Mitarbeiter über einen geplanten Luftschlag gegen die Huthi-Miliz im Jemen diskutierte hatte, hat das US-Magazin nun den ganzen Chatverlauf veröffentlicht.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

OnlyFans-Model in Dubai schwer verletzt am Strassenrand gefunden

Ein OnlyFans-Model wird in Dubai schwer verletzt am Strassenrand gefunden. Die Polizei spricht von einem Unfall – doch Hinweise schliessen auch ein Verbrechen nicht aus.

Mit gebrochenen Beinen, Armen und Rückgrat, ohne Telefon, ohne Papiere: Das ukrainische OnlyFans-Model Maria Kowaltschuk wurde bewusstlos und schwer verletzt am Strassenrand in Dubai entdeckt, nachdem sie tagelang als vermisst gegolten hatte. Die Polizei erklärt, sie sei auf einer Baustelle gestürzt. Doch ihre Familie glaubt nicht an diese Version.