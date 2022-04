Der FDA zufolge soll der Corona-Atemtest nach chemischen Analysen der Atemluft bereits in weniger als drei Minuten ein Ergebnis anzeigen. In den USA hoffen die Fachleute der FDA, mit solchen Geräten deutlich mehr testen zu können. Eine Maschine soll etwa 160 Tests pro Tag schaffen.

Das Testinstrument für den Corona-Atemtest habe etwa die Grösse eines Handgepäckkoffers, teilte die FDA mit . Für den Test, der etwa in Arztpraxen oder Krankenhäusern, aber auch in Testzentren durchgeführt werden könnte, müsse der Patient dann in eine Art Schlauch blasen, ähnlich wie wenn er einen Luftballon aufpusten wolle.

So wurde bis anhin auf Covid getestet. Alternativ wird einem Stäbchen in die Nase eingeführt. Bild: keystone

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einem Corona-Test eine Notfallzulassung erteilt , der eine mögliche Infektion über die Atemluft eines Menschen ermittelt. In der Vergangenheit gab es bereits in anderen Ländern ähnliche Testverfahren. Doch wie zuverlässig sind die Atemtests und wie funktionieren sie?

Corona-Atemtest in den USA zugelassen: Was der neue Test verspricht

